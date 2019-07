A pastelaria fundada em Cascais tem toda a variedade de bolos e pães que se espera encontrar numa pastelaria de fabrico próprio e isso é o suficiente para confundir quem chegue com uma certa fominha, mas sem saber de quê. Em qualquer das 11 lojas d’A Sacolinha, é óbvio: bola de Berlim com doce de leite. A marca com espaços em Oeiras, Cascais, Amadora e centro de Lisboa também vende bolas sem creme ou com o tradicional, mas a de doce de leite - ou, como diriam os seus fundadores, vindos do Brasil, leite moça - é a estrela da casa e vende-se também em miniaturas.