Boi Velho de Trás-os-Montes: uma carne especial para degustar no Vinum

Cada Jornada que se realiza é um pequeno milagre, "tecnicamente estão quase todos extintos". Imanol Jaca refere-se ao Boi Velho de Trás-os-Montes, peça de uma tradição do Norte de Portugal e da Galiza que já poucos produtores estimam: "A cultura do boi foi-se perdendo e hoje são poucos os produtores que cuidam do animal mais do que seis anos."





O especialista em carnes bovinas e consultor do grupo Sagardi lembra os tempos em que em cada aldeia havia mais do que um produtor orgulhoso do seu animal robusto, "havia concursos para premiar o mais forte, o mais bonito".Agora restam pouco mais de seis, oito produtores, remotamente espalhados e já perto dos 70 anos. "Mas enquanto houver bons animais, estas Jornadas vão continuar a existir", garante.

A sexta edição é pois motivo de satisfação para a Sagardi e para o Vinum, restaurante que bebe da filosofia de produto apregoada pelo grupo basco e que todos os anos destina três semanas do Outono para celebrar esta iguaria rara.



O menu, que estará disponível até 9 de Dezembro – ou até não haver mais carne em stock – inclui uma entrada de alheira de Mirandela com maçã, um guisado de bacalhau com amêijoas e feijão branco, o costeletão de Boi de Trás-os-Montes com pimentos de piquillo e uma sobremesa de stilton com marmelada de citrinos e doce de maça.



Os principais ingredientes da temporada são assim distribuídos pelos vários momentos da refeição ao lado da estrela principal. Iñaki López arregala os olhos para falar dela, "este é um animal maravilhoso! Sabe a erva das montanhas, mas também sabe a ferro."



No processo sempre delicado de selecção, onde cada produtor e animal são visitados e escolhidos a dedo, é dada primazia ao tamanho do boi, à sua velhice e gordura natural, "se for amarela é sinal que foi alimentado com pasto fresco", atenta o presidente do grupo Sagardi.



Para estas Jornadas, Imanol e Iñaki reservaram dois bois com 18 e 19 anos de idade, com um peso entre os 930kg e 1.100kg, cujo costeletão pode ser facilmente partilhado por uma mesa de quatro pessoas.

Na sua confecção há poucas manhas. No essencial, exige-se muito respeito pela carne e pouca intervenção humana, explica Imanol. Depois de um período curto de maturação, que se estende no máximo por 30 dias, a carne é fatiada obliquamente, "com três dedos de espessura", disposta sobre a brasa quente e finalmente coberta de sal, "que ajuda a preservar os sucos naturais sem salgar em demasia", garantindo ao corte os três tons desejados: castanho e estaladiço por fora, rosado na primeira camada e vermelho vivo no interior. "É uma carne muito especial, bonita, única no mundo".

Nas restantes 49 semanas do ano, o Vinum serve à carta o costeletão de vaca velha de Trás-os-Montes que, ao contrário do macho, continua a ser uma espécie bastante explorada no interior norte da península, "é também uma carne muito saborosa, mas o boi é uma peça de museu!".

INFORMAÇÕES

Menu



Boas-Vindas: Alheira de Mirandela com maçã

Entrada: Guisado de bacalhau com amêijoas e feijão branco

Prato Principal: Costeletão de Vaca Velha ou Boi Velho (*) de Trás-os-Montes com pimentos de piquillo assados

Sobremesas: Stilton com marmelada de citrinos e doce de maçã | Trufas de Chocolate

Pão artesanal, com farinha moída à moda antiga

Azeite Quinta do Ataíde Virgem Extra





(*) Boi Velho €125 | Vaca Velha €85

Sugestão de Vinhos Symington - €40 por pessoa:

Pombal do Vesuvio 2016 Douro DOC

Quinta do Vesuvio 2015 Douro DOC

Graham’s 2000 Porto Vintage



Vinum

Rua do Agro, 141 (Caves Graham’s) - Vila Nova de Gaia

Tel. 220 930 417

E-mail: reservas@vinumatgrahams.com



Dada a escassez do produto, recomenda-se reserva antecipada