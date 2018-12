Bohemian Raphsody é a música do século XX mais ouvida na Internet

Filme sobe a vida de Freddy Mercury deu a conhecer o tema de 1975 a uma nova geração e os resultados estão à vista.

O filme biográfico sobre Freddy Mercury, Bohemian Raphsody, deu à canção homónima dos Queen o impulso que faltava. A editora Universal anunciou esta terça-feira que o tema de 1975 se tornou a canção do século XX mais escutada na Internet.



São mais de 1600 milhões de reproduções nas mais variadas plataformas, que fazem da excêntrica criação que mistura rock e ópera o tema mais popular de sempre de uma banda do século passado. 'Bohemian Raphsody' suplanta assim os clássicos 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana, ou 'Sweet Child of Mine', dos Guns n' Roses.



O filme de Bryan Singer, ainda em cartaz em Portugal, revitaliza um clássico que vai conquistando gerações sucessivas. Com um efeito semelhante ao clássico 'Wayne's World' (Quanto Mais Idiota Melhor), de 1992, em que a cena de Mike Meyers e Dana Carvey a cantar a música da banda inglesa num carro catapultou (outra vez) o tema para a estratosfera.



E pouco importa que ainda hoje haja quem se interrogue quem são Galileo, Bismillah ou Scaramouche, personagens referidos na letra, ou qual o verdadeiro sentido desta tragicomédia barroca. Porque a música dos Queen continua a ser um sorriso garantido a quem a escuta, apesar dos seis minutos de duração e a onda de pessimismo com que foi recebida.