Boba Fett é o próximo filme da saga Star Wars

Depois de Han Solo (2018) e Rogue One (2016), Boba Fett vai protagonizar o próximo spin-off do universo de Star Wars. O filme, uma longa-metragem, ainda não tem data de lançamento, mas já sabe quem será o seu realizador: James Mangold, conhecido pelo seu papel directivo em Wolverine (2013) e Logan (2013), sobre o mutante com o mesmo nome da saga X-Men, e ainda Walk The Line (2005), baseado na vida do cantor Johnny Cash. A data de lançamento está prevista para 2020.

Segundo o Hollywood Reporter, o realizador norte-americano vai escrever o guião do filme juntamente com Simon Kinberg – os dois já tinham trabalhado anteriormente em Logan.

A ideia do filme já existe desde 2010 pelo menos: de acordo com o The Guardian, o realizador Joe Johnston (Jurassic Park III, 2001) tentou diversas vezes convencer George Lucas a investir no projecto, antes da venda da companhia cinematográfica à Disney. Também o realizador do Quarteto Fantástico (2015) Josh Trank dedicou algum tempo a criar um filme sobre Boba Fett antes de desistir para explorar outras opções criativas.

É possível que o filme se baseie na história das origens de Boba Fett e deverá estrear depois do Episódio IX da saga (por JJ Abrams), tendo em conta o padrão de lançamento dos filmes nos últimos anos.





Quem é Boba Fett?

Na versão curta, é a personagem que captura e leva Han Solo até o Jabba the Hutt no planeta Tatooine em Star Wars – Episódio V: O Império Contra-Ataca. Boba Fett teve um papel pequeno na trilogia original, mas foi bastante significativo – ele foi contratado por Darth Vader para encontrar os protagonistas do filme na Cloud City no mesmo filme.

Na versão longa, Boba Fett é um paradoxo: é das personagens mais famosas da saga, mas só tem quatro falas em toda a trilogia e não se sabe quase nada sobre Fett assistindo somente aos 3 filmes originais. A sua história só é ligeiramente desvendada no Episódio II- Ataque dos Clones (2002) e nas obras do Universo Expandido de Star Wars – nas comics, livros, videojogos, desenho-animados, entre outros.

É possivelmente o seu carácter misterioso e pouco falador que conquistou tantos fãs ao longo dos anos, bem como o fato da personagem – a distintiva armadura de Mandalorian (uma espécie de raça do universo de ficção-científica, originária do planeta Mandalore e conhecida pelos seus guerreiros lendários).

Boba Fett só apareceu pela primeira vez sem máscara no Episódio II - O Ataque dos Clones quando ainda era uma criança. O actor, Daniel Logan, tem agora 30 anos e poderá ser um dos escolhidos para interpretar novamente o papel.