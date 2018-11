Bill Clinton e James Patterson criaram "O Presidente Desapareceu" que chega às livrarias

O "Presidente Duncan" é o protagonista desta ficção, na qual tem de enfrentar "um perigoso 'cyber attack' capaz de levar o país a uma crise financeira maior que a Grande Depressão de 1929".

O romance "O Presidente Desapareceu", assinado por James Patterson, autor que mais vezes liderou a lista de 'bestsellers', segundo o Guinness, e pelo ex-Presdiente dos Estados Unidos Bill Clinton, chega hoje às livrarias portuguesas.



Sobre a parceria autoral Patterson/Clinton, a Porto Editora, que chancela a obra em Portugal, afirma que, se Patterson, autor de 'thirllers', "contribuiu com a trama e o 'suspense', os oito anos de mandato [presidencial] de Bill Clinton acrescentam a este 'thriller' político a autenticidade sobre o dia a dia de um Presidente dos Estados Unidos".



Bill Clinton, prossegue a editora portuguesa, contribuiu com a sua experiência da "vida dentro da Casa Branca, nomeadamente encontros com líderes de grandes potências mundiais".



O "Presidente Duncan" é o protagonista desta ficção, na qual tem de enfrentar "um perigoso 'cyber attack' capaz de levar o país a uma crise financeira maior que a Grande Depressão de 1929" e, ao mesmo tempo, lida com uma possível conspiração para um 'impeachment', e acaba por desaparecer", adianta a mesma fonte.



"O Presidente Desapareceu", traduzido para português por Artur Lopes Cardoso é, segundo a editora, "o 'thriller' mais empolgante e surpreendente dos últimos anos".



O nova-iorquino James Patterson, de 71 anos, foi agraciado em 2015 com o Literarian Award for Outstanding Service to the American Literary Community, concedido pela National Book Foundation, dos Estados Unidos, e detém o recorde mundial do "Guinness Book" por ter alcançado mais vezes o n.º 1 na lista de 'bestsellers' do The New York Times, e os seus títulos já venderam mais de 375 milhões de exemplares, segundo a mesma fonte.



James Patterson fundou uma editora especializada em literatura infantil, a JIMMY Patterson, cuja missão é: "Queremos que cada criança termine um livro da JIMMY dizendo 'Por favor, dá-me outro'".



Bill Clinton, de 72 anos, foi o 42.º Presidente norte-americano, eleito em 1992, tendo-se mantido no cargo por dois mandatos, até 2001.



Depois de deixar a Casa Branca, Clinton criou a Fundação Clinton, que tem como objectivo apoiar programas sanitários a nível mundial, e programas para a criação de mais oportunidades para jovens raparigas e mulheres.



A diminuição da obesidade infantil, a criação e fomento de oportunidades económicas e a análise das consequências das alterações climáticas, são outros dos alvos da fundação.



Com "O Presidente Desapareceu", Bill Clinton estreia-se na ficção.