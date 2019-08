Bica do Sapato vai fechar?

O próximo sábado, 31 de agosto, será o último dia da Bica do Sapato - pelo menos como a conhecemos desde que em 1999 abriu na zona ribeirinha de Lisboa pela mão de Fernando Fernandes e José Miranda (a dupla do Pap'Açorda), em sociedade com Manuel Reis (Lux-Frágil) e o ator norte-americano John Malkovich.





O conhecido restaurante do Cais da Pedra tem novos investidores e vai fechar em setembro para obras. Contactado pela SÁBADO, Fernando Fernandes, o atual sócio maioritário, negou quaisquer mudanças. "Vai continuar tudo igual. Não vamos fechar," comentou. Em relação aos novos proprietários, disse nada saber.Contudo, a SÁBADO sabe que no início do mês os cerca de 50 funcionários foram informados de que a Bica do Sapato tem novos donos e para não se apresentarem ao serviço na segunda-feira, 2 de setembro (domingo é a folga semanal). E para que no sábado, quando saírem, deixarem "tudo desligado".A identidade dos novos investidores continua em segredo. Também é incerto que destino está reservado para os trabalhadores, alguns dos quais estão na Bica do Sapato desde o início; se a dupla de chefs formada por Pedro Rezende Pereira e Henrique Mouro, em funções há pouco mais de um ano, vai continuar na liderança da cozinha ou sequer se os novos proprietários vão manter o nome do restaurante que há 20 anos agitou a cena gastronómica de Lisboa e por onde já passaram grandes nomes da cozinha portuguesa, como Joaquim Figueiredo, Fausto Airoldi, Alexandre Silva e João Rodrigues (os últimos com estrela Michelin no Loco e no Feitoria, respetivamente).