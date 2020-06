"O gesto mais simbólico aqui é a porta virada para a cidade que esta instalação abre no MAAT", detalha Beatrice Leanza, a italiana de 41 anos que veio da China, onde trabalhou 17 anos, para dirigir o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. Porquê Portugal depois de duas décadas em Pequim? A resposta é direta: "Não conheço ninguém que recusasse este emprego."Chama-se Beeline a instalação a que a nova diretora executiva se refere, da autoria do estúdio de arquitetura SO-IL, de Nova Iorque, e que liga as traseiras do MAAT à frente ribeirinha por uma rampa - um passadiço artístico - que atravessa e contorna, por dentro, a nave central do edifício."Esta intervenção do SO-IL à escala do museu foi pensada para ser a peça central da minha ideia para o futuro do MAAT e de, concomitantemente, interrogar sobre que papéis e responsabilidades cabem às instituições culturais", diz Beatrice durante uma visita guiada em exclusivo para a, a três semanas da reabertura prevista - porque numa pandemia as certezas rareiam - para o feriado de 10 de junho. Não fosse o vírus e o MAAT teria reaberto, depois de um período de obras programadas (e de outras imprevistas, causadas por um temporal), já a 27 de março.Ao centro da sala encontrámos suspenso o "magic monster", como Beatrice lhe chama: "É a parte principal da instalação, uma arena que vai estar parcialmente tapada pelo material têxtil que vai cobrir a restante estrutura, transformando-a num lâmpada translúcida." A arena será o palco de boa parte da programação pública que a diretora tem planeada para os próximos meses, o MAAT Mode, que foi co-idealizada com uma vasta equipa de curadores independentes e instituições que, para já, não quer revelar."Cada um trouxe a sua visão crítica e metodologia. Quero que o MAAT seja uma plataforma catalisadora para pontos de vista e discursos diferentes que nos ajudem a compreender como o mesmo problema é lido, entendido e tratado de acordo com diferentes contextos sociais, culturais, seja o que for. Sejam mostras coletivas ou individuais, quero que abordem temas que sejam urgentes e que nos toquem a todos."A visita prossegue ao longo da rampa elíptica que corre junto às paredes ovais do MAAT, onde o público vai encontrar uma exposição sobre a arquitetura temporária dos mesmos autores, intitulada Currents - Temporary Architectures by SO-IL. São 12 projetos desenvolvidos na última década pelo estúdio dos arquitetos Florian Idenburg e Jing Liu - intervenções temporárias como instalações, performances e pavilhões, nos quais se inclui o que os lançou, o pavilhão de Verão do programa de jovens arquitetos do MoMA e MoMA PS1, em Nova Iorque, em 2010."Este papel lindo que envolve as paredes", declara, apontando para fotografias de grande escala, enquanto percorre a rampa, "organiza os projetos em seis capítulos, dois projetos por tema. Em baixo, vai haver mesas com conteúdos vídeo e parafernália de todo o género relacionada com os trabalhos."O projeto de arquitetura efémera transforma o modo como o espaço do museu é vivido por quem o visita, o que vem também do facto de Beatrice ter imposto algumas mudanças físicas no edifício: "Quem entrar verá algo mas não perceberá tudo o que se está a passar." O público terá de explorar o espaço a partir da nave central, que antes se chamava Sala Oval.Não foi, porém, só a nomenclatura das salas que mudou: "Reabri as claraboias na galeria e removi todas as divisórias que repartiam o espaço. Devolvi o museu ao desenho original da Amanda [Levete, arquiteta do MAAT] e é assim que vai ficar."Na galeria das claraboias vai estar The Peepshow, uma mostra de 15 artistas que integram a Coleção de Arte da Fundação EDP, a incluir nomes Catarina Botelho, Francisco Vidal e Valter Vinagre. Também a Coleção do Património Energético vai estar destacado no Sound Capsules, projeto de estações de som em que os visitantes vão poder escutar uma curadoria de programas áudio desenvolvidos em parceria com estudantes do departamento de media da ETIC, que trabalharam sobre o arquivo da coleção.Depois, na mesma galeria, surge um área comum para workshops e, ao fundo, o escritório onde a equipa do MAAT trabalhará, à vista de todos. "Tive esta ideia brilhante" - profere, numa entoação de quem não está totalmente convicto de que tenha sido, de facto, uma ideia brilhante - "de me colocar e à minha equipa no espaço expositivo durante seis meses. Se isto é uma nova maneira de abrir o museu, então queremos tornar-nos parte do mecanismo e revelar como ele funciona".