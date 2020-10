Barcelos, cidade das lendas e romarias

Ao visitar o Paço dos Condes de Barcelos, antigo castelo apalaçado, mandado construir no século XV por Afonso I, duque de Bragança, deparar-se-á com o cruzeiro medieval que retrata a Lenda do Galo. Em poucas imagens, o cruzeiro resume esta antiga narrativa, através da figura do galego enforcado, de Santiago a ampará-lo, aos seus pés, e do galo no topo, a iluminar as trevas, encimado por Cristo na Cruz.

Vamos então esclarecer a história: acontecera um crime no burgo e, sem se saber quem o havia cometido, as suspeitas recaíram num peregrino galego chegado recentemente a Barcelos. O peregrino, fervoroso devoto de Santiago, jurou inocência, mas os seus esforços foram em vão. Condenado à forca, pediu que o levassem à presença do juiz antes da sentença ser cumprida e, uma vez na residência do magistrado - que nesse momento se banqueteava com um galo assado - disse: "É tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." Apesar dos risos do juiz, no momento em que o galego estava a ser pendurado, o galo assado ergueu-se da mesa e cantou. O peregrino, em cujo pescoço o nó lasso da corda se desfez, por obra divina, foi libertado e prosseguiu o seu caminho até Santiago de Compostela.

Acredite-se ou não na lenda, Barcelos é, ainda hoje, um dos pontos de paragem e passagem importante de quem faz o caminho central português até Santiago: só em 2019, contaram-se cerca de 17 mil dormidas em albergues, como revela Nuno Rodrigues, técnico de turismo do município, e cerca de 36 mil em todos os alojamentos do município com relação direta à peregrinação.

Pelo caminho, os caminhantes têm oportunidade de visitar monumentos de singular beleza, de várias épocas históricas, tais como a igreja românica de São Pedro de Rates, a capela da Senhora da Ponte, onde estão os vestígios de um antigo lava-pés dos peregrinos, a ponte medieval e a igreja matriz do século XIV, o edifício da Câmara Municipal, a Torre Medieval, hoje dedicado a expor trabalhos de artesãos barcelenses, o Largo do Apoio, outrora centro da vila, o Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz e, na freguesia de Areias de Vilar, o Mosteiros dos Lóios, com um impressionante retábulo-mor.