Mestres do rock gótico dos anos 80, os Bauhaus marcaram uma época e influenciaram muita gente. Contudo, os seus membros – de Peter Murphy a Daniel Ash – decidiram trocar a banda por outros projetos.Foi também o caso do baixista, David J (também fundador dos Love & Rockets) que apresenta a sua música em nome próprio (com a ajuda do cantor Mick Greaney) a 16 de outubro no Musicbox, em Lisboa, e a 18 no Hard Club, no Porto – com bilhetes a €16 e €17.Na bagagem o músico traz o novo álbum, Missive to an Angel from The Halls Of Infamy And Allure – que inclui o single Migena and The Frozen Roses, com contributos de Anton Newcombe e Asia Argento.