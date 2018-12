Baião: O Douro, o Vinho Verde e a Rota do Românico

Já pertenceu ao cineasta Manoel de Oliveira, mas as suas raízes remontam ao século XVI. Das ruínas do antigo solar até aos vinhos de hoje, a história da Quinta de Covela mistura-se com a das serras contadas por Eça de Queiroz.

O passo sincopado do comboio marca o ritmo da viagem até ao Douro. Deslizando elegantemente sobre as vinhas, serpenteando montes e vales que primeiro se mostram cheios de vegetação para depois se abrirem em socalcos vincados, o caminho desde o Porto faz-se em cerca de uma hora e meia.



É na aproximação ao Marco de Canaveses que os encantos se assumem com mais vigor. Segue-se Juncal, Pala, Mosteirô e finalmente Aregos, onde saímos pousados na água e num silêncio cheio de irregularidades que só a natureza sabe compor.

Assim saiu também Jacinto, em A Cidade e as Serras, e Eça de Queiroz quando foi reclamar a herança da Casa de Tormes, hoje transformada na fundação com o seu nome.



Antes de lá irmos e de provarmos o afamado arroz de favas, capaz de arrancar súplicas por mais uma colher de quem se dizia avesso a tal leguminosa, trepámos até São Tomé de Covelas para conhecer uma das propriedades mais singulares da sub-região de Vinhos Verdes de Baião.



Vinhos com Acidez



Covela é sinónimo de brancos com elevada acidez, de Avesso como é característico na região, de Arinto, mas também das francesas Chardonnay, Viognier e Gewürztraminer. Das tintas sobressai a Touriga Nacional usada no rosé, uma casta que aqui encontra tudo aquilo que a deixa feliz: o solo granítico semelhante ao do Dão, de onde é originária, e o calor do Douro que, desafiando-a na sua tenaz resiliência, extrai dela todo o potencial e expressividade aromática na altura da vindima.



Apesar de se assumirem como a bandeira mais evidente da Covela, os vinhos são só um dos capítulos mais recentes desta quinta nascida no final do século XVI. Há muitas vinhas nas suas cercas, mas também há oliveiras, laranjeiras e limoeiros carregados de fruto, a madeira escura das cerejeiras e os troncos desgovernados das figueiras, iúcas que se misturam com palmeiras e que lhe conferem alguns laivos coloniais, como se estivéssemos noutro São Tomé. É uma paisagem harmoniosa nesta sua desordem natural, na qual se imiscui um riacho que a atravessa de lés a lés e que alimenta a terra com generosidade, sem secar a sua corrente.



Nos caminhos, que podem ser percorridos na companhia de um guia e cujo passo se ajusta ao ritmo de cada visitante, encontramos as ruínas do antigo solar renascentista e da capela, de onde se observa perfeitamente as curvas do Douro. Também os antigos moinhos, ainda com as suas pedras graníticas intactas, estão lá, apesar de já não moerem nenhum cereal, e a adega - essa sim recuperada, bem como as vinhas, abandonadas durante dois anos - podem ser visitados antes das provas harmonizadas com produtos regionais (a partir de €12). É possível que algures no percurso apareça o Sr. António Loureiro, caseiro há 43 anos e conhecedor de todos os segredos da quinta.



"As vinhas que aqui existem foram feitas por mim", diz num vídeo partilhado no Facebook da Covela - e não há nada de institucional no seu discurso. É ele quem conta também, com um sorriso, como é que Manoel de Oliveira chegou à Covela e convenceu o seu futuro sogro a dar-lhe a mão de Maria Isabel, que viria a casar com o cineasta em 1940. "Ele tinha dinheiro, mas não tinha bens ao luar. Para fazer ver ao sogro quem era, comprou aqui ao lado da quinta quatro ve-zes mais do que o que a senhora tinha". Hoje, a Covela tem 49 hectares e quase 20 são de vinha.



O Frango Alourado Com Arroz De Favas



Bem perto da Covela, mas ligada por uma estrada aos esses de quase cinco quilómetros, encontra-se a Fundação Eça de Queiroz, instalada na casa que o escritor e também diplomata alcunhou como a Casa de Tormes. Na verdade, Tormes não existia até Eça o ter escrito. Chamava-se Vila Nova, mas as parecenças que encontrou com uma Tormes perto de Salamanca levaram-no a cunhar esta povoação com o mesmo nome da conterrânea espanhola.



Apesar de nunca lá ter habitado, a casa foi peça fundamental no romance A Cidade e as Serras que, contanto a história de Jacinto, conta também a história de Eça. A ela o escritor chegou vindo de Paris em 1892 para reclamar a herança da esposa, D. Emília de Resende. Mas, perdendo-se pelo caminho a carta que dava nota da sua ida, Eça encontrou uma casa desarranjada à sua chegada, com celeiros a ocupar todas as salas e um parco manjar à mesa que os caseiros se preparavam para comer, sem adivinhar a presença de tão ilustre visitante. Ao constrangimento inicial sucedeu-se um agradável sobressalto, tendo a primeira refeição em paisagem serrana encantado o escritor e inevitavelmente Jacinto.



O frango alourado com arroz de favas ainda hoje é servido no Restaurante de Tormes, que no seu cardápio em forma de passaporte, a imitar o do antigo diplomata, conta com várias especialidades da gastronomia queirosiana. Além das atracções à mesa, a visita à fundação desvenda um espólio íntimo do escritor no qual se encontra a sua conhecida escrivaninha (feita para se escrever em pé), mobiliário da sua casa de Paris, fotos de família, uma masseira e sequeira oferecidas no casamento pelo seu padrinho Ramalho Ortigão, uma mesa dos espíritos que mantém bem vivo o misticismo de Eça, a biblioteca pessoal dos seus filhos, netos e bisnetos, entre tantos outros objectos que nos murmuram as descrições que o escritor pintava nos seus livros, quadros feitos de palavras.

Os mais entusiastas poderão chegar à Casa de Tormes a pé desde Aregos, como Jacinto lá chegou. O percurso está descrito na página da fundação, só não tem o burro a acompanhar a subida.