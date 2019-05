O quinteto formado por Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson e AJ McLean, que teve no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 o seu auge de popularidade, atuou pela última vez em Portugal em 2015, no Campo Pequeno.



Desde então os Backstreet Boys, uma das boys bands de maior sucesso, com mais de 130 milhões de álbuns vendidos e por sete vezes nomeada para os prémios Grammy, voltou aos registos discográficos: DNA, que saiu a 25 de janeiro e de imediato chegou ao topo de vendas dos Estados Unidos, é o primeiro álbum da banda desde 2013.



Chances, o primeiro single do álbum, saira uns meses antes, a 9 de novembro de 2018.







Tudo começou em 1993, com a formação da banda e os primeiros concertos. O sucesso à escala global chegaria no final de 1995 com o lançamento dos primeiros singles, We've Got It Goin' On e I'll Never Break Your Heart, a antecipar o álbum de estreia, intitulado apenas Backstreet Boys, de maio de 1996.









Em outubro do mesmo ano saiu o single Quit Playing Games With My Heart.









E em 1997 o segundo álbum, Backstreet's Back, com singles memoráveis como Anywhere For You, As Long As You Love Me e Everybody (Backstreet's Back).







O terceiro álbum, Millennium, foi editado em maio de 1999 e vendeu 1.1 milhão de cópias na primeira semana só nos Estados Unidos, em parte catapultado pelo estrondoso sucesso do single I Want It That Way.









Com vendas na casa dos 30 milhões de cópias, Millennium tornar-se-ia um dos álbuns mais vendidos de sempre. E não é por acaso, afinal, que 26 anos depois dos primeiros passos, os Backstreet Boys continuem a ser um dos grupos mais bem-sucedidos na história da música - é pelos inúmeros êxitos, pelas canções cujos refrões perduram na memória da cultura pop, vendas mundiais que ultrapassam os 130 milhões e pelas digressões mundiais esgotadas.



O arranque de mais uma digressão começa este sábado, às 20h, na Altice Arena, em Lisboa.

A capacidade de 20 mil lugares da Altice Arena, em Lisboa, está a revelar-se pequena para os fãs que praticamente esgotaram a lotação do recinto para o aguardado regresso dos Backstreet Boys aos palcos portugueses.Os bilhetes custam entre €35 (Balcão 2) e €85 (Golden Circle), mas segundo o site da Ticketline só os mais caros estão ainda disponíveis para o arranque da digressão mundial de DNA, álbum editado em janeiro e que é o décimo numa carreira de 26 anos.