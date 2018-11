Backstreet Boys regressam a Portugal em 2019

Banda norte-americana vai actuar no Altice Arena para apresentar o álbum DNA.

Os Backstreet Boys vão actuar no Altice Arena no dia 11 de Maio de 2019. O concerto faz parte da digressão mundial de apresentação do album DNA, que vai ser lançado no próximo dia 25 de Janeiro.



Os bilhetes são colocados à venda a 16 de Novembro, com os preços a variar entre os 35 e os 85 euros.



A última vez que a "boyband" norte-americana esteve em Portugal foi a 18 de Fevereiro de 2014. Nessa altura, o concerto teve lugar no Campo Pequeno.