Lashana Lynch vai ser a próxima 007

A série de filmes britânica James Bond conta com uma nova atriz para interpretar 007 no filme que estreia em Abril do próximo ano. Lashana Lynch deverá assumir o atual papel de Daniel Craig. Segundo o The Guardian, no filme, o agente secreto será reformado e substituído pela atriz britânica que vai adoptar o número de código de Bond.

De acordo com uma fonte anónima da produção, o 25º filme tem início com o agente da M16 a desfrutar da sua reforma na Jamaica sendo chamado à ação para combater um novo vilão - interpretado por Rami Malek. No entanto, o público é surpreendido quando a chefe dos serviços secretos britânicos, M, pede a 007 "para entrar na sala" e no lugar habitual de James Bond, surge Nomi (Lashana Lynch), uma mulher negra.