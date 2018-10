Actriz Lídia Franco no elenco de filme de ação de Michael Bay

A actriz portuguesa Lídia Franco faz parte do elenco do filme de acção que o realizador norte-americano Michael Bay está a rodar em Itália.

A actriz portuguesa Lídia Franco faz parte do elenco do filme de acção "6 Underground", que o realizador norte-americano Michael Bay está a rodar em Itália, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.



O filme está em rodagem na região da Toscana, tendo a actriz sido escolhida numa sessão de casting realizada em Maio, em Lisboa, no âmbito do programa Passaporte, promovido pela Academia Portuguesa de Cinema.



Produzido pela plataforma Netflix, "6 Underground" é protagonizado por Ryan Reynolds, Mélanie Laurent e Dave Franco. Michael Bay é conhecido sobretudo por filmes de acção de grande aparato técnico e visual, como "Armageddon" e a série de filmes "Transformers".



Lídia Franco, 74 anos, foi bailarina da antiga Companhia Portuguesa de Bailado, mas é como actriz que o público português a reconhece no teatro, em cinema e em televisão. Entre os projetos mais recentes estão os filmes "O homem que matou D. Quixote", de Terry Gilliam, e "Ruth", de António Pinhão Botelho.



O programa Passaporte, que este ano aconteceu em maio, é uma iniciativa dinamizada pela directora de castings Patrícia Vasconcelos, com o objetivo de divulgar o trabalho dos actores portugueses, pondo-os em contacto com directores de casting estrangeiros.



Segundo a academia, além de Lídia Franco, nesta terceira edição do Passaporte, o actor Ivo Alexandre foi escolhido para a nova temporada da série "Vikings", escrita e criada pelo britânico Michael Hirst, em rodagem na Irlanda, e na qual já entrou também o actor Albano Jerónimo.



Ivo Alexandre, de 41 anos, está igualmente no projecto da longa-metragem italo-americana "Fátima", de Marco Pontecorvo, com Harvey Keitel, como um dos protagonistas, em rodagem em Portugal.



No filme entram ainda Marco d' Almeida, Lúcia Moniz, Simão Cayatte, Carmen Santos, Joana Ribeiro, Maria D'Aires, Carla Chambel e Iris Cayatte.



O programa Passaporte, destinado a "divulgar o talento e a versatilidade portuguesa além-fronteiras", terá a quarta edição em Maio de 2019, referiu a academia.