Até domingo haverá muito peixe e marisco a correr pelas mesas de Matosinhos

Durante todo o ano, o peixe e o marisco são pratos recorrentes na rotina matosinhense. Mas até domingo, dia 1 de Setembro, a temática do mar será reforçada com a realização da segunda edição do Festival do Peixe e Marisco aMAR Matosinhos.





O evento, realizado no Jardim do Senhor do Padrão, entre a marginal e a Rua Heróis de França - também conhecida como a rua dos restaurantes - terá showcookings diários dinamizados por nomes como Julien Cardoso do restaurante Pompeu, Adozinda Gonçalves do Monte Murado, Jorge Sousa do Crowne Plaza Porto ou Marco Gomes do restaurante Oficina, provas de vinhos comentadas, workshops de culinária sobre infusões e tisanas de Verão ou receitas na Bimby, concertos, actividades para crianças e degustação de petiscos trazidos pelos 20 expositores presentes no festival.

A iniciativa estende-se igualmente a mais de 70 restaurantes da região que até domingo apresentam menus à base do peixe e marisco da costa de Matosinhos especialmente preparados para a ocasião (entre €15 e €30 com uma entrada, um prato, uma sobremesa e um copo de vinho).





Na lista constam nomes de grande tradição, como o Casarão do Castelo, que terá arroz à pescador, o Dom Peixe com robalo grelhado, ou a Casa Serrão com sardinhas assadas, bem como referências da nova vaga da restauração matosinhense, como é exemplo a Esquina do Avesso, que terá gambas kataifi e lula com pimentos e courgete, o Sushi no Mercado, com 18 peças de sushi e 4 unidades de sashimi, ou o Tapas by André Carvalho que aposta no polvo à lagareiro.

O Festival do Peixe e Marisco aMAR Matosinhos insere-se na estratégia de promoção turística que o município tem vindo a desenvolver em torno do mar e de que é exemplo a criação da marca "World’s Best Fish". A programação do festival, que termina no próximo domingo, pode ser consultada aqui.