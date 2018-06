Assim era o Parque das Nações antes da Expo '98

Você Não Está Aqui, de Bruno Portela, mostra como foi nascendo o Parque das Nações, alicerçado na Expo '98.

A Câmara Municipal de Lisboa inaugurou a exposição Você Não Está Aqui, com fotografias de Bruno Portela que remete os visitantes para o Parque das Nações quando este não era ainda uma das zonas mais ricas de Lisboa, ainda antes da Expo '98.



As 78 imagens de Bruno Portela, divididas em sete núcleos, que começaram a ser captadas em 1994, mostram o passado urbano e a criação do Parque das Nações, os seus protagonistas e operários.



As imagens estarão em exposição Oceanário, no Altice Arena (anteriormente conhcido como Pavilhão Atlântico), Pavilhão de Portugal, Torre Vasco da Gama, Torre Galp, Centro Comercial Vasco da Gama e inclusivamente na Ponte Vasco da Gama, locais que lembram o desenvolvimento daquela zona da capital nacional, em grande parte devido à grande exposição mundial.



No primeiro domingo de cada mês, estão previstas visitas ao circuito expositivo na companhia do fotógrafo e de convidados como Rui Cardoso Martins, João Paulo Velez ?e Ana Sousa Dias.



Você Não Está Aqui tem a curadoria de Francisco Leong, fotojornalista da France Press, e José Manuel Ribeiro, professor de fotografia. Os textos que enquadram as fotografias são da autoria de João Paulo Cotrim.



A exposição permanecerá nos sete locais do Parque das Nações, até dia 30 de Setembro, altura em que será lançado, pela editora Arranha-Céus, o livro Uma Cidade Pode Esconder Outra.