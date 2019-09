As volúpias de Gabriel Ferrandini com Schlippenbach no piano

Gabriel ferrandini prepara-se para abrir a temporada da Culturgest, em Lisboa, com a apresentação ao vivo de Volúpias, o álbum súmula de mais de um ano (2016/17), a compor, a ensaiar e a tocar em público para a seguir fazer reset e repetir o ciclo com novo concerto a cada dois meses, quase sempre na Galeria Zé dos Bois - sempre com Hernâni Faustino no contrabaixo e Pedro Sousa no sax, por vezes com convidados, nunca a solo.O fenómeno do jazz e da improvisação imprimiu o seu manifesto pessoal na série de concertos Volúpias, em que assumiu esse desejo de "sair daquela sombra confortável do baterista", como explicou àem 2016. E saiu mesmo. Compôs para coletivos (Volúpias), apresentou as suas ideias a solo em Tudo Bumbo, levou a sua música às artes performativas com a peça Rosa. Espinho. Dureza, na BoCA - Bienal of Contemporary Arts, e, no verão, lançou de rajada três álbuns muito elogiados pela crítica.Um desses é o Volúpias, que será apresentado em concerto esta terça-feira, 17 de setembro. Não é um fechar de ciclo, longe disso, mas um regressar a casa, agora com um convidado especial: o pianista Alexander von Schlippenbach.