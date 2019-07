"As pessoas diziam-me que ela devia matar-se por ter levado o namorado ao suicídio"

O caso ficou conhecido como o do Texting Suicide Trial - ou Julgamento do Suicídio por Mensagens, em tradução livre - e remonta a 13 de Julho de 2014, quando Conrad Roy, de 18 anos, conduziu a sua carrinha até ao parque de estacionamento de uma superfície comercial em Fairhaven, no estado do Massachusetts e, deixando o motor a trabalhar, colocou no interior do carro a saída de uma bomba de água que tinha ligado ao tubo de escape. Conrad morreu envenenado por monóxido de carbono.



A investigação policial descobriu dezenas de mensagens de texto enviadas pela namorada, Michelle Carter, de 17 anos, a encorajar as suas ideias suicidas (embora inicialmente tivesse tentado dissuadi-lo). "Precisas de o fazer, Conrad. Estás preparado. Tudo o que tens de fazer é ligar o motor e serás livre e feliz", escreveu-lhe Michelle na véspera, 12 de julho.

Conrad seguiu a sugestão mas a meio mudou de ideias. Quando começou a sentir-se mal por causa do monóxido de carbono saiu do carro e telefonou a Michelle. "Volta a entrar nesse carro, foda-se", respondeu a namorada.



Relacionado Jovem julgada por levar namorado à morte Enviou sms e encorajou o namorado a suicidar-se condenada em junho de 2017 e está desde fevereiro de 2019 a cumprir a pena: 15 meses de prisão.







Também originou uma encomenda da HBO à realizadora de documentários Erin Lee Carr, que analisou mais de 10 mil mensagens de texto, falou com a família de Conrad, com os jornalistas que cobriram o caso, com os advogados e com psicólogos. Disto resultou um documentário em duas partes, I Love You, Now Die. A primeira estreia na HBO Portugal esta quarta, 10, e a segunda no dia seguinte.



Numa breve entrevista por telefone, Erin Lee Carr, filha do falecido jornalista do New York Times David Carr, conta como este é o quarto documentário sobre crimes reais que faz para a HBO, depois de Thought Crimes: The Case of the Cannibal Co (sobre um polícia condenado em março de 2013 por raptar e comer raparigas), Mommy Dead and Dearest (que explora o assassinato de Deedee Blanchard pela filha Gypsey Rose) e At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal (tem como tema o escândalo sexual na equipa de ginástica feminina dos Estados Unidos).



Este último estreou na HBO em maio de 2019 (não está disponível na HBO Portugal). I Love You, Now Die chega cerca de dois meses depois. Não admira portanto que Erin, 31 anos, esteja a precisar de uma pausa. "Neste momento estou a desenvolver novos projetos para a HBO e para a Netflix, mas vou fazer um intervalo em breve porque estou muito cansada..."



Erin Lee Carr Foto: Stephanie Geddes



Na segunda-feira, 8 de julho, o advogado de Michelle Carter pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que revisse o caso com o fundamento de que esta condenação teria violado o seu direito à liberdade de expressão. Como analisa este apelo?

Houve uma petição para que o Supremo ouvisse o caso. Estatisticamente falando é incrivelmente raro, apenas de 1 a 2 por cento dos casos acabam por ser ouvidos pelo Supremo Tribunal. Contudo acho que há bons argumentos nesta petição, porque este é um caso em que a liberdade de expressão foi criminalizada. De alguém que disse a outra pessoa que se deveria matar e que está presa por isso.



Que desfecho prevê?

Em ultimo caso o meu lado pragmático em mim sabe que todos os tribunais e instâncias judiciais por onde o caso transitou deram o mesmo veredicto: culpada. Por isso acredito que o veredicto se irá manter, o que não significa que não haja uma série de coisas que valha a pena reavaliar. Dito isto, espero que o Tribunal Supremo aceite o caso.



A cobertura mediática e a forma como Michelle Carter foi retratada durante o julgamento foram importantes na sua decisão de fazer o documentário?

Comecei a trabalhar no projeto em 2015 antes de se tornar um grande caso nos tribunais e de haver muita gente a fazer a cobertura. Eu pensava que era apenas um caso invulgar, mas um dia cheguei ao tribunal e havia tantas câmaras... toda a gente estava fascinada com isto.



Ao certo o que é que a atraiu nesta história?

Este já é o meu quarto filme para a HBO. Já vinha trabalhando temas na intersecção do crime com a internet e este pareceu-me um sucessor bastante natural... E o facto de o acusado ser uma mulher. Tudo isto eram coisas que eu queria explorar.



No documentário explora a ideia de que por Michelle Carter ter sido uma adolescente na altura dos eventos, que isso diabolizou a sua imagem, fez dela uma bruxa.

Sim, as pessoas que eu entrevistava na rua diziam-me que ela devia matar-se pelo que fez. O que é no mínimo irónico já que ela acabou presa por ter dito a alguém para se matar...



Qual é a sua opinião pessoal sobre o caso?

Infelizmente nunca comento se o sujeito dos meus documentários é culpado ou inocente. Prefiro deixar os filmes falarem por si mesmo.



Michelle Carter

Mas em relação a Michelle Carter, o que pensa?

Em relação a Michelle Carter acho que há níveis de culpa e de inocência. É quase como se num dia sentes que ela é culpada e no dia seguinte já pensas mais na sua inocência. Acho que o que o filme mostra é que o caso é tão complicado... e a opinião de qualquer pessoa pode mudar: a minha enquanto realizadora ou a tua enquanto espetador. O que não muda é o sistema de justiça criminal. Se se for considerado culpado de um crime é muito dificil conseguir reverter a condenação. Procuro olhar para as nuances de todas estas discussões.



Que tipo de vida terá Michelle Carter? Também ela é uma vítima desta história?

Creio que ela é uma vítima do caminho que seguiu, creio que tinha problemas mentais mas que sabia que o que estava a fazer era moralmente errado. Não sei como será a vida para ela depois de sair da prisão. Espero que possa ter uma vida. Espero que haja compaixão. Mas as pessoas estão tão zangadas que me preocupo com as suas hipóteses em conseguir encontrar emprego.



Vai mostrar-lhe o filme?

Adorava. Alimento a esperança de que o filme pudesse levá-la a um novo patamar de compreensão dela mesmo enquanto pessoa.