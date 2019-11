O reino de Arendelle volta a entrar na geografia emocional de milhões de crianças. Frozen 2 - O Reino do Gelo chega às salas de cinema portuguesas a 21 de Novembro para dar continuidade às histórias de Elsa, Anna, Kristoff e Olaf. Nesta sequela, as personagens aventuram-se para lá do reino para descobrirem o grande enigma que deixa tão angustiada a princesa Elsa: porque terá ela nascido com poderes mágicos?Aparentemente esta é uma história como tantas outras da Disney, com princesas, humor, magia, drama e final feliz, coroado com uma fórmula-canção que rapidamente extravasa o número de audições no YouTube. Mas há mais detalhes em Frozen que explicam o porquê de as crianças viveram tão apaixonadamente este filme.Veja aqui o trailer:A cumplicidade de Elsa e Anna, que aparecem agora no grande ecrã ainda mais autênticas, de calças - um passo inédito na Disney, que sempre desenhou as suas princesas com vestidos encantados - traça paralelismos com a vida real. Juntas superam medos e isso tem muito de mágico para uma criança, que na escola ou em família também lida com as suas angústias - ainda que em casa nem sempre se entoe um Let it Go quando se deitam as tempestades para trás das costas, ou será que se canta?E porque a magia continua para lá das quase duas horas de filme, galvanizada pela abertura oficial da época natalícia, há por todo o País atrações que, direta ou indiretamente, vão pôr a cabeça dos miúdos a voar por Arendelle e os pés a rodopiar no gelo.De norte a sul há inúmeras pistas: naturais, artificiais, ao ar livre e cobertas, encaixadas quase por magia no meio do património histórico ou nas praças dos centros comerciais. Desentorpeça as pernas, prepare os movimentos, afine a voz e deixe-se ir pelo gelo.NorteDesde o início de novembro que o MAR Shopping, em Matosinhos, já tem a sua minipista de gelo montada. A entrada é €1 e o valor reverte para a Associação Equiterapêutica de Porto e Matosinhos.Em simultâneo, o centro comercial terá em exibição até 12 de janeiro o espetáculo O Peter Pan no Gelo (a partir de €18). No Porto e em Gaia começa-se a patinar a 30 de novembro nas pistas de gelo natural da Praça D. João I e da Rotunda da Boavista (a partir de €3,50) e na rampa e pista de gelo da Praça de Natal de Gaia. Famalicão abre a sua pista no dia 22 de novembro e Valença e Bragança inauguram as atividades de Natal no primeiro de dezembro.CentroO Palácio do Gelo - não o de Elsa, mas sim o de Viseu - tem sempre aberta a sua famosa pista das 12h às 21h (a partir de €2,50). No fim de novembro, também Leiria, Castelo Branco e Óbidos, que terá uma pista de gelo natural e outra de gelo sintética para os dias de chuva (a partir de €4), juntar-se-ão à lista de cidades onde poderá patinar. Segue-se em Dezembro Aveiro, com a pista no Cais da Fonte Nova montada até dia 13 de janeiro, Guarda (até dia de Natal) e Tomar, com a pista de gelo artificial a funcionar nos dias 7, 8, 14 e 15 de dezembro.SulSantarém inaugura o seu Reino de Natal um dia depois da estreia de Frozen 2. Entre as diversões encontra-se uma pista de gelo e um snowttubing, uma rampa para os participantes deslizarem (a partir de €2,50). A 23 de novembro é a vez de Setúbal, com o Natal no Parque e uma pista que estará disponível até dia 6 de janeiro (a partir de €3). Elvas e Oeiras, através do Christmas Fun Park, um grande parque de diversões montado no Passeio Marítimo de Algés (a partir de €20 por dia), abrem a época natalícia a 29 de novembro e Lisboa, na já habitual pista de gelo ecológica do Wonderland, no Parque Eduardo VII, a 30 de Novembro. Na mesma data inaugura o Mercadinho de Natal de Almeirim, também com uma pista de gelo ecológica. Em dezembro, Cascais abre a sua Christmas Village com programação e atividades regulares, das quais faz parte uma pista de gelo (a partir de €7,50 por dia). Também Silves, a 6 de dezembro, Lagos, no dia seguinte, e Évora, a 13 de dezembro, trazem para o centro histórico as suas pistas. Mas se preferir patinar num ambiente fechado, tem as opções do Fórum Algarve, em Faro, (a partir de €3), da Alegroland, no Alegro Montijo, no Alegro Alfragide, na Amadora (a partir de €3), ou no UBBO, em Lisboa, que terá uma pista a partir do dia 29 de novembro.