Pouca comida exige tanta mão de obra quanto esta – mas, neste caso, o trabalho faz parte da festa. Um roteiro de restaurantes onde o verbo descascar se conjuga à mesa com travessas de marisco fresco, variado e cozinhado no ponto.Av. Rei Humberto II de Itália, Boca do Inferno, Cascais • 214 832 218 • 12h30-22h30; fecha 4.ª • Mariscada a partir de €95Esta mariscada - com vista para a incrível Boca do Inferno - é um monumento. Sempre para duas pessoas e avantajada, por €95, chamam-lhe especial, mas é mais do que isso, para que não belisque a fama de excelência que a proprietária, Maria de Lourdes Tirano, e os seus dois filhos, vêm cultivando há mais de 30 anos. Na travessa está garantida a lagosta, a sapateira (incluindo o casco, bem recheado), os camarões, os percebes e as amêijoas à Bulhão Pato (em vasilha à parte, por virem quentes). O resto é bónus - e varia conforme a oferta marisqueira (porque a frescura é rainha), ora contemplando as ostras, ora a santola, as navalheiras, a canilha ou, em dias de muita sorte, as bruxas de Cascais.