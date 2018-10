As melhores canções de Charles Aznavour

O cantor francês morreu aos 94 anos. Deixa um legado de grandes músicas e poemas. Recorde as mais célebres.

Charles Aznavour, um dos maiores nomes da música francesa, morreu hoje aos 94 anos. "Charles Aznavour era a França", escreve o jornal francês Le Figaro. Intérprete de algumas das músicas mais conhecidas do cancioneiro francês, ultrapassou as fronteiras e deu concertos em todo o mundo - tinha acabado de regressar do Japão.



Recorde ou descubra algumas das suas canções mais célebres.



Sa Jeunesse (Essa juventude): fala de como a juventude - a altura dos vinte anos - é fugaz. "Quando se tem entre as suas mãos, esta riqueza/Ter vinte anos, dias seguintes, cheios de promessas/ Quando o amor se inclina sobre nós/Oferecer-nos as suas noites brancas/Quando se vê distante à frente, a vida/Bordada de esperança, rica de alegrias e de loucuras/É necessário beber até à embriaguez/A sua juventude", ouve-se na canção.



Emmenez-moi (Leva-me): Quem não quereria descobrir lugares onde pudesse viver sem tristezas e dificuldades? É do que fala Aznavour aqui, inspirado pelos barcos que vê chegar às docas vindos de locais distantes. "Leva-me até o fim da Terra/Leva-me ao País das Maravilhas/Parece-me que a miséria/Seria menos penosa ao sol", canta.







Je m'voyais déjà (Eu já me via): A canção aborda uma imaginada chegada de Aznavour a Paris, para tentar a sua sorte no mundo do espectáculo, e como queria "conquistar" a cidade - se não fosse compreendido, era problema do público. "Eu já me via nos anúncios/O meu nome alongava-se, dez vezes maior que os dos desconhecidos/Eu já me via rico e mimado/A assinar as minhas fotos para os admiradores que se acotovelavam/Eu era o maior dos grandes sonhadores/O meu sucesso era tal que as pessoas me aclamavam de pé/Eu já me via a procurar na minha lista/Aquela que por bondade eu deixaria abraçar-me a noite toda", ouve-se.





Le palais de nos chimères (O palácio das nossas fantasias): No vídeo abaixo, está imortalizada a primeira vez que Aznavour foi à televisão, em 1955. Esta canção fala de namorados que se casaram em jovens e do grande amor que partilhavam, até ao desaparecimento dela: "O palácio das nossas fantasias/Que construímos sobre o horizonte/E nós protegemos a terra/Eu e ela como vagabundos/Para beber na fonte do amor/Essa eterna Primavera/Nós partilhamos a espuma/Do castelo da rosa dos ventos/Agora estou sozinho e caminho todos os dias/Mas quando sentir chegar o meu último dia/Sobre a sepultura onde o meu amor já descansa/Irei apagar-me feliz e morrer na minha vez".



La Bohème (A Boémia): este hino à vida boémia é dedicado a Montmartre, e tem versos simbólicos como "A boémia, a boémia/Isso queria dizer somos felizes/a boémia, a boémia/Comíamos dia sim, dia não."



She (Ela ou, na versão original de Aznavour, Tous Les Visages de L'amour): Em 1999, tornou-se um êxito mundial cantada por Elvis Costello, mas a versão original data de 1974 e é do cantor francês. Aznavour gravou uma versão em inglês que fez grande sucesso no Reino Unido: