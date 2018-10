As marcas que nos devolvem o orgulho de sermos portugueses

Esqueça o galo de Barcelos - há hoje, em Portugal, muitos outros ícones de portugalidade que pode levar consigo no fim do Verão para guardar no coração o ano inteiro. Conheça seis marcas que são símbolos da nossa cultura reinventados para o século XXI

O lema "Made of Portugal" ou "Feito de Portugal" foi criado por Bruno Fonseca para a sua marca Repto mas serve como uma luva a um conjunto de novos projectos nacionais que fizeram da nossa história e da nossa cultura a sua matéria-prima.



Na moda e acessórios, estas marcas distinguem-se por representarem o melhor do espírito português enquanto povo. Curiosamente, é numa geração mais jovem e livre da pressão nacionalista do salazarismo mas também da pressão antinacionalista do pós-25 de Abril que os símbolos portugueses parecem tornar-se motivo de orgulho.



Algumas destas marcas já são amplamente reconhecidas (mesmo internacionalmente), outras estão a começar agora.



O que une a centenária Claus Porto à estreante Martine Love ou à Repto é que todas usam símbolos pouco óbvios da nossa cultura: do cheiro dos bosques de pinhais à beira-mar do litoral alentejano ao cheiro dos juncos secos e pintados das cestas sem idade de Toino Abel ou ao burel batido nas águas geladas dos pisões antes de ser transformado nas Capuchas arabizantes (que, durante séculos, foram o único agasalho dos camponeses de norte a sul do País) até aos lenços de luxo que reproduzem obras dos grandes pintores portugueses da Antiflop.



Nos casos destas seis marcas, a proposta não foi pegar num objecto antigo e comercializá-lo simplesmente. Aliás, todos este novos artesãos da cultura portuguesa souberam perceber aquilo que Carl Jung chamava "a força dinâmica dos símbolos". Assim, reinventaram-nos para o futuro sem nunca lhes apagar o passado. Assim, vão ficar na moda.



Toino Abel

Jane Birkin não foi a primeira a usar um cesto - Capuchinho Vermelho já tinha tido o seu e muitas portuguesas (até aos anos 80) tiveram a sua cesta de vime para levar o lanche para a escola. Quando Nuno Henriques resolveu revitalizar as cestas deu à marca o nome de Toino Abel em homenagem ao avô e reinventou-as com alças de pele e tonalidades mais fortes no tingimento. "O método de fabrico é o mesmo do primeiro dia: as mãos dos artesãos. São eles que colhem, cortam, tingem, que trabalham o tear e, por fim, que moldam e dão os toques finais ao entrelaçado de junco", explica o designer. As malas custam entre €28 e €64,40 em www.toino-abel.com.



Martine Love

Marta Champalimaud pegou nos bordados de Viana do Castelo e fê-los conversar com vestidos de linho. Adornados com os bordados que as mulheres de Viana usavam na roupa de casa (toalhas de mesa, por exemplo), têm padrões quase sempre pastoris e cortes simples, com uma ambiência dos anos 50, a cintura marcada e os braços nus. São feitos 100% de linho e os bordados nascem das mãos das poucas mulheres que ainda dominam esta técnica em Viana do Castelo. Custam entre €140 e €360 e estão à venda no showroom da marca, em Lisboa.



À Capucha

As capuchas de burel usadas nas regiões montanhosas das beiras e de Trás-os-Montes são símbolo de gerações de homens e mulheres que talvez só Teixeira de Pascoaes ou Agustina Bessa-Luís tenham sabido imortalizar nos seus livros. Sensíveis aos mistérios milenares das capuchas de burel, as designers de comunicação Maria Ruivo, Raquel Pais e Cecília Lages tomaram-nas como objecto de investigação do seu ateliê de comunicação. Seguiram-lhe os rastos da história, as formas de fabrico, o desenho e a ergonomia para perceberam que eram "perfeitas" para a época, mas fizeram-lhe pequenos ajustes para o assento dos ombros e criaram-lhes uma entrada para os braços. Usam uma nova paleta de cores e não somente o preto e o castanho tradicionais. A marca, que chamaram À Capucha, é feita por uma equipa de artesãs de Arões e cada peça custa 420 euros. Estão à venda em https://acapucha.com.



Repto

Pelos tecidos desta marca já passaram Salgueiro Maia, Zeca Afonso, Luís de Camões, as bandeiras de todos os países envolvidos na guerra do Ultramar e o lince ibérico (a sair está uma colecção inteirinha dedicada a Eusébio). A Repto produz colecções pequenas que esgotam em poucos dias (aconteceu com a sweatshirt com a bandeira portuguesa de 2016, feita para celebrar a vitória no Campeonato Europeu de Futebol - vendida em três dias).

Agora, a marca estudou a forma como o Pantera Negra se vestiu ao longo das várias décadas da sua vida e criou uma colecção de streetwear unissexo que vai ter ténis produzidos em parceria com a Nobrand, bonés, casacos, blusas, calças, bonés - um festival de estilo retro para os admiradores de Eusébio.



Claus Porto

Em 2017, a marca de fragrâncias que nos habituámos a associar a sabonetes fez 130 anos e exigiu o impossível: extrair perfumes da alma portuguesa. A perfumista inglesa Lynn Harris fez uma viagem pelas estradas secundárias de Portugal, internou-se no Alentejo profundo, visitou pomares de casas senhoriais do Douro, passeou no Jardim Botânico... Da viagem resultaram cinco águas-de-colónia que têm por base aromas mais tradicionais, o vetiver (a misteriosa planta que parece sobreviver a tudo, de incêndios a inundações), a bergamota e o gerânio, aos quais foram adicionados aromas mais modernos como o musgo-marinho, a pimenta, limão, toranja, gálbano, cipreste e zimbro. As embalagens revisitam a elegância da Art Déco dos primórdios da marca. As águas-de-colónia estão à venda nas lojas Claus Porto e custam €85.



Antiflop

Os lenços que Teresa Bacalhau criou são acessórios de moda que podem ser emoldurados e pendurados na parede: alguns são obras de arte dos maiores pintores portugueses contemporâneos. "É preciso pedir ao artista autorização para fazer os lenços, pagar direitos de autor, saber quantos exemplares podemos fazer (raramente mais de 150) e por fim a peça tem de ser aprovada pelo artista", diz Teresa Bacalhau. Para já, a Antiflop tem duas colecções: a linha Arte, que reproduz obras de José de Guimarães, Nadir Afonso, Sofia Areal, Amadeo de Souza-Cardoso, João Feijó e Vanessa Teodoro; e a linha Iconic, que parte de símbolos da nossa cultura. Entre eles há um lenço que reproduz a velhinha nota de 100 escudos com a figura de Fernando Pessoa. Há cinco formatos de lenço com preços que vão dos €86 aos €185. Procure em https://antiflop.pt.