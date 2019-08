As lágrimas das damas de Tróia

Obras canónicas da literatura ocidental como a Ilíada de Homero ou a Eneida de Virgílio relatam-nos uma lenda – da Queda de Tróia e do seu célebre cavalo – que seria recontada em incontáveis formatos: o príncipe troiano Páris rapta Helena, esposa do rei grego Menelau e a mulher mais bela do mundo, desencadeando uma guerra de 10 anos. Após derrotar Heitor, irmão de Páris, em combate individual, o guerreiro Aquiles lidera, ao lado de Ulisses, os gregos na tomada da cidade, sendo morto por Paris com uma seta no calcanhar.Como poderia rezar o ditado, sendo contada pelos vencedores, a história acompanha-os, e as aventuras de Ulisses e Eneias relegam Tróia ao papel subalterno de vencidos. Mas é justamente sobre essa cidade nos escombros que incide Troianas, tragédia sobre a brutalidade da guerra do dramaturgo maior da Antiguidade Grega Eurípides, levada a palco pelo Teatro do Bairro num local que dificilmente poderia ser mais apropriado – as ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa.Encenada por António Pires a partir de uma tradução de Luísa Costa Gomes, esta peça acrescenta ao peso de um texto de milhares de anos o de um sofrimento que parece não ter fim: não é fácil acompanhar as lamentações da rainha Hécuba (Maria Rueff), mãe de Heitor e Paris, enquanto chora a morte dos filhos e vê o seu destino e o da família – a filha Cassandra (Alexandra Sargento) e a nora viúva Andrómaca (Sandra Santos) – entregue às mãos dos invasores, ou a cáustica acusação desta à sedutora e dissimulada Helena de Tróia (Vera Moura).Arrebatadora no papel de figura matriarcal, Rueff ajuda, liderando com carisma um elenco que tem ainda João Barbosa, Francisco Vistas e 14 alunos finalistas da ACT-Escola de Atores, bem como música ao vivo do coro dirigido por Luís Bragança Gil.Ruínas do Convento do Carmo, LisboaDe 1 a 17/8 • 2.ª a sáb., 21h30