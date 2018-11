Artes: Entre as Vozes de Proença e os Irreverentes 8

Há duas retrospectivas de relevo em Évora. Uma mostra como Proença se multiplica em heterónimos, a outra homenageia o Grupo 8.

Na casa de arte e Cultura de Évora, a exposição O Riso dos Outros reúne obras das diversas facetas do artista angolano Pedro Proença, procurando expor o modo como convoca, de várias formas, o legado da literatura - através da citação, paródia, pastiche ou apropriação.



A exposição apresenta fotobiografias, instalações, escultura, desenho e pintura assinados por heterónimos de Proença - John Rindpest, Sandralexandra, Sóniantónia, Rosa Davida, Pierre Delalande, Bernardete Bettencourt e Proença em nome próprio -, numa curadoria de João Gafeira (outra personagem do artista), que produz um compêndio da heteronímia literária e visual do autor cujo início de carreira remonta a 1986.



No mesmo espaço, gerido pela Fundação Eugénio de Almeida, está a exposição Grupo 8, uma homenagem ao grupo artístico do mesmo nome - cujo núcleo de operações era a cidade de Évora - conhecido pelo carácter experimental das obras, rejeição assumida da academia e busca de uma "arte autêntica e genuína".



O grupo formado por António Palolo, José Carvalho, José Conduto, Joaquim Carapinha, Nelson Ferreira Alves, Dimas, Madeira da Rocha e Joaquim Tavares produziu dezenas de obras, de 1977 a 1979. Delas, Joaquim Tavares escolheu 40, entre pintura, instalações, documentos, fotografias e estudos, para compor uma retrospectiva da obra do grupo, repartida em peças de época, obras inéditas e reconstruções de material perdido.



As duas exposições documentais estão patentes até 31 de Março de 2019 (de terça a domingo, das 10h às 18h, com bilhetes a €2).