Arcádia apoia crianças em risco com bombons especiais

Para Francisco Bastos, administrador da marca, "é com um enorme orgulho que estabelecemos este protocolo, procurando sensibilizar as pessoas para causas nobres como as da Associação A Casa do Caminho."



Além dos donativos, o processo de desenvolvimento da Gama Infantil deu oportunidade às crianças de visitarem a fábrica e participarem na produção de bombons e da pastelaria da Arcádia. Depois dessas experiências, as crianças criaram livremente as ilustrações das embalagens e merchandising.



"Esta foi a primeira atividade de uma parceria solidária que queremos que seja duradoura. Temos muita vontade de continuar a apoiar a Associação A Casa do Caminho nas suas causas tão nobres. É um grande passo que a marca Arcádia está a dar, na expressão da sua consciência social" afirma ainda Francisco Bastos.



No âmbito desta parceria solidária, a Arcádia desenvolveu ainda um saco reutilizável de algodão com as ilustrações feitas pelos meninos e meninas que estão ao cuidado desta Associação, que será comercializado por €2. A marca pretende não só ajudar a causa social da Associação A Casa do Caminho, como fomentar a reutilização e reduzir o desperdício.

As crianças ao cuidado da Associação A Casa do Caminho desenharam as ilustrações da gama infantil que a Arcádia lança hoje, dia 29 de maio, para celebrar o Dia Mundial da Criança. A instituição, que já protegeu 807 crianças em risco desde a sua fundação em 1988, vai beneficiar de 5% do valor das vendas desta gama.A nova Gama Infantil da Arcádia é composta por quatro referências: Carros de Chocolate de Leite (€6), Ursos de Chocolate de Leite (€6), Ursos de Chocolate Branco (€6) e Bonecos de Chocolate de Leite e Chocolate Branco (€11 – na foto) e estará disponível em todas as lojas Arcádia, incluindo a loja online.