Arcade Fire a caminho do Campo Pequeno

Estreado em Setembro (com êxito estrondoso) no Madison Square Garden de Nova Iorque, o novo concerto da banda canadiana - que já tocou cinco vezes em Portugal, a última das quais em 2016, no NOS Alive - assenta no irónico (e muito menos emocional que os precedentes discos) Everything Now, mas não se esgota nele: há visitas a Funeral, Neon Bible e Reflektor - e, diz quem já viu, soa tudo bem.



Arcade Fire

Campo Pequeno, Lisboa

2.ª, 23/4 • 20h

• €30 a €56 (esgotado)

Os bilhetes esgotaram em dias: à venda a partir de 30 de Setembro, a 6 de Outubro já tinham voado. A razão é simples: a lotação do Campo Pequeno é curta para uma banda com o nível de popularidade dos Arcade Fire, cujo regresso a Portugal foi entretanto confirmado: em Agosto vão ao festival Vodafone Paredes de Coura - onde se estrearam em solo nacional, em 2005, um ano depois da edição do aclamado Funeral, o álbum que lhes trouxe reconhecimento mundial e que abria com a faixa irresistível, de amor adolescente, Neighborhood #1 (Tunnels).No entanto, talvez o Campo Pequeno, pela sua circularidade (obrigatória no caso, já que o palco não é de teatro à italiana mas um ringue em redor do qual o público se distribui), mas também pela sua dimensão, a permitir mais proximidade e intimismo do que a Altice Arena, seja mesmo a sala lisboeta ideal para assistir – já esta segunda-feira, 23 de Abril – à versão de concerto de Everything Now, o sexto álbum de originais da banda, uma visão sarcástica e desencantada do mundo moderno, a troçar da obsessão humana com a tecnologia, embrulhada em pop-rock orquestrada, com influências de disco sound e outros trejeitos dos anos 70 e 80, mas também com arranjos épicos, à base de cordas, teclas e sopros em crescendo, como é hábito na música do colectivo canadiano, liderado por Win Butler, a mulher, Régine Chassagne, e o irmão, William.