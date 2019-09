Aos 50 anos o Caçula continua a ser um miúdo

No início era o cozido à segunda, as tripas à quinta. Comida de tacho do mais puro que há, com dias e clientes fixos, não havia que enganar. Os anos passaram e, do formato pão pão queijo queijo, o Caçula foi-se modernizando, deixou-se levar por laivos contemporâneos, tirou as toalhas de mesa, mudou de morada e soprou as velas dos seus 50 anos, no passado mês de Abril, mais rejuvenescido do que nunca.

A parábola, estilo Benjamin Button da restauração, tem o nome de Jorge Ribeiro por trás. Com 42 anos, ele é o actual proprietário do Caçula: "desde os 6 anos que me lembro de andar pelo restaurante a fazer os trabalhos de casa", recua até à década de 80, altura em que os pais adquiriram o espaço ao proprietário original, um jovem retornado brasileiro que fundou o Caçula em 1969, na Rua do Bonjardim.

De lá para cá mudaram-se os tempos e as vontades. "Fomos escorraçados do antigo espaço", diz sem eufemismo na língua, corria o ano de 2011 e o mercado imobiliário já dava os primeiros sinais de inquietação no Porto. A solução surgiu quase por acaso, no prédio da antiga Romina, o pronto-a-vestir da D. Maria Rosa que ainda hoje é a proprietária do edifício e "com a qual me dou muito bem", assegura Jorge.

O edifício, conta, estava destinado a ser uma pizzaria, mas ficou sem investidora do pé para a mão. Jorge assumiu o espaço, espalhou 150 lugares pela esplanada e por três pisos, com salas pensadas para almoços e jantares privados, deu continuidade aos pratos do antigo Caçula, aumentou a oferta de entradas e investiu num forno a lenha. "Fiquei com aquela ideia das pizzas na cabeça", assume, "e como não havia quase nenhum espaço no centro do Porto com forno a lenha, decidi começar com as pizzas."

Há uma dúzia delas à escolha, todas de massa fina: das mais convencionais – mozzarella, 4 queijos e vegetariana – às de bacalhau, salmão ou de camarão, com o polémico ananás de tirar do sério qualquer orgulhoso italiano. Do forno de lenha chega também uma inovação, a francesinha em massa de pizza (€10,95). Tem a tradicional salsicha e linguiça do Leandro do Bolhão, bife de novilho, ovo, um molho de tomate muito suave - "temos o picante à parte, na mesa", adverte Jorge – e é envolvida numa fina camada de massa de pizza. O resultado? "Havia pessoas que não conseguiam comer a francesinha até ao fim porque tinha muito pão, mas desde que introduzimos esta francesinha, mais leve, isso já não acontece". Para quem estiver neste momento a torcer o nariz, vale a pena baixar a guarda e abrir uma excepção.

Na carta destacam-se também as tapas, como o carpaccio de carne com queijo de São Jorge e rúcula (€7,95) ou o queijo de cabra queimado em cama de maçã caramelizada com Porto Ruby e legumes (€7,95), cordialidade do chef Pedro Limão. O naco de alcatra com molho de cogumelos selvagens e Porto Tawny, em cama de grelos e servido com polenta (€17,95), bem como o polvo braseado em ervas aromáticas, deitado sobre migas de legumes e azeitona, (€18,95) são dois trunfos que marcam presença na lista de pratos principais. Para quem é vegetariano, há quatro consistentes opções principais, bem como um punhado de tapas, como os mexidos de espargos verdes (€5,95) ou os cogumelos portobelo gratinados com tomate e pesto (€6,95), que alargam o leque de escolha.

Para terminar, e entre um pudim Abade de Priscos (€5,95) com granizado de limão ou um brigadeirão com frutos vermelhos (€4,50), fica a surpresa da panacotta à moda do chefe (€5,95). Apresentada sobre uma redução de morango, tem no topo um gelado que "só duas ou três pessoas" é que adivinharam o sabor, "uma delas era enólogo". Fica aqui a nota de spoiler alert, para quem quiser ignorar as últimas palavras deste texto: o gelado é de cogumelos.

INFORMAÇÕES

Praça Carlos Alberto, 47 – Porto

Tlf. 222 055 937

12h-15h e 18h30-23h (6a. fecha às 00h; sáb. e dom. não encerra de tarde)

Preço médio: €25