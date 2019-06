António Jorge Gonçalves dá vida a obra de Ondjaki

É uma obra original, destinada a crianças dos 6 aos 10 anos mas que se prevê apelativa para todas as gerações, especialmente para quem aprecia histórias narradas com ilustrações em tempo real, O Convidador de Pirilampos, que estará em cena na Sala Mário Viegas do Teatro São Luiz, em Lisboa, de 4 a 6 de junho.





Eis o enredo do novo espectáculo de António Jorge Gonçalves, que adapta ao palco o livro de OndjakiO Convidadorde Pirilampos, ilustrado por si. Na peça, narrada por Cláudia Semedo, acompanhada pelo clarinetista José Conde, é abordado o medo do escuridão, a liberdade e a importância das histórias – com toda a magia cénica do escuro.

No sábado, 8, às 17 horas, será lançado, na Sala Bernardo Sassetti, o audiolivro O Convidador de Pirilampos, editado pela BOCA.



O Convidador de Pirilampos

De António Jorge Gonçalves, a partir do livro homónimo de Ondjaki

De 4 a 9 de junho

Famílias: sábado às 16h e domingo às 11h e às 16h

Escolas: terça a sexta, 10h30 (o dia 5 tem sessão extra às 14h30)

Conversa com os artistas após os espetáculos para escolas

Bilhetes: €3 (crianças) e €7 (adultos)