Anthony Bourdain, um nome (e um texto) que não se quer escrever

Morreu o chef que cozinhava às vezes, mas que ensinou quase tudo o que há para saber sobre comida.

8 de Junho. O dia em que o prato do almoço e o do jantar não terão sabor. Para muitos, tinha a melhor profissão do mundo: viajava, comia, conhecia este mundo e o outro (alguém duvidaria em levá-lo a Marte para comer aquela matéria orgânica que se descobriu ontem?). Não. Voltar atrás. Para todos, tinha a melhor profissão do mundo. E além disso tinha pinta.

Quando veio a Lisboa, em 2011, apresentar a versão portuguesa de Kitchen Confidencial houve uma corrida à conferência de imprensa como se de um novo modelo de iPhone lançado no Japão se tratasse. Garantido o lugar bastava chegar a horas. Nós, não ele.

Chegou ao hotel com cara de sono, vestido em ganga da cabeça aos pés e botas de cowboy. Sentou-se, ajeitou o microfone e falou pouco sobre o livro que tinha escrito dez anos antes, e ainda menos sobre a sua passagem por Lisboa para gravar o No Reservations. Onde é que tinha comido? Com quem tinha estado? Pouco mais se sabia além de que tinha ido ao Ramiro (deixando filas intermináveis que duram até hoje), experimentado muxama de atum na companhia dos Dead Combo, falado com Lobo Antunes e salivado com uma bifana do Trevo. Era conhecida a obsessão pela carne de porco e costumava dizer que os suínos já fugiam à sua passagem. Foi no Porto que viu matar um animal pela primeira vez, um porco, durante a matança que lhe tinha sido descrita por um amigo português a viver nos Estados Unidos como um cruzamento de Super Bowl, campeonato do mundo de futebol e o regresso dos Beatles.

Já no elevador, a caminho do terraço onde seria retratado, foi interpelado por um fotógrafo:"Não te perdoo não teres gostado da minha terra!". Desculpou-se a brincar:"Não tenho culpa, levaram-me para um sítio que cheirava a peido molhado." Referia-se às Furnas, em São Miguel, naquela que foi a sua primeira visita a Portugal (depois foi ao Porto, Lisboa em 2011, e novamente ao Porto em 2017, já com o Parts Unknown, da CNN). Conheceu muitos açorianos em Cape Cod, onde trabalhou, e numa entrevista recente à Sabado relembrou que "à conta disso passei a adorar guisados escuros completamente infectados com cominhos, chouriço, estufado de lulas, caldo-verde, tripas à moda do Porto…".

Tinha uma filha, Ariane, com 11 anos, a quem dedicou o último livro, Apetites. Nele criou e adaptou receitas para a criança que teve com Ottavia Busia, sua segunda mulher, a italiana por quem aprendeu jiu-jitsu (e de quem levava coças nos treinos), a ser mais tranquilo e a preferir jantar numa mesa em Itália do que no seu país. Antes, tinha sido casado com Nancy Putkoski e sobre essa relação juvenil e de excessos podemos ler em Kitchen Confidencial – livro com o qual se deu a conhecer como exímio contador de histórias. Um relato sem vergonhas sobre o consumo de álcool, drogas e as muitas horas passadas na cozinha do nova-iorquino Les Halles; ou o episódio em Provincetown onde trabalhava, no qual apanhou um dos cozinheiros a ter sexo com a noiva do casamento que estavam a servir – enquanto o noivo e os amigos se lambuzavam com marisco sem desconfiar de nada. Recentemente, víamo-lo apaixonado nas redes com a actriz Asia Argento, mulher que o ensinou a ser feminista.

Fazia o que queria, nem sempre como queria, talvez menos do que gostaria de fazer, tendo em conta o desfecho. Matou-se num quarto de hotel em França, enquanto gravava mais um programa de televisão, aos 61 anos.

Conhecemos melhor o mundo à sua conta.