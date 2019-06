Annabelle está de volta: soltaram a prisioneira!

Gary Dauberman, que participou como guionista nos filmes anteriores, realiza este Annabelle 3: O Regresso a Casa, em que a sala benzida para segurança da localidade é violada por uma rapariga que liberta a boneca de porcelana.



Hoje, no Connecticut, os Warren acreditam que, depois de vários exorcismos, ainda há "alguma energia ligada a ela".

"Às vezes é melhor manter o génio dentro da lâmpada", é o que diz a voz mais sensata deste filme, apelando ao recalque da curiosidade. A saga de terror Annabelle regressa aos cinemas esta quinta, 27 de junho, com o seu terceiro filme.Depois de algum tempo fechada numa caixa de vidro, a boneca endiabrada volta a meter medo. Vera Farmiga e Patrick Wilson interpretam Judy e Ed Warren, personagens inspiradas em pessoas reais, que mantiveram, durante décadas, o Museu do Oculto dos Warren, no estado norte-americano do Connecticut - o seu site revela que estão por agora à procura de outro sítio para expor o acervo de bricabraque assombrado. No meio da tralha, está Annabelle, a boneca cuja história inspirou os filmes de 2014 (com assinatura de John R. Leonetti) e 2017 (de David F. Sandberg), spin-offs de The Conjuring – A Evocação (James Wan, 2013).