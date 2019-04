Ana Borralho e João Galante diretos ao futuro na Culturgest

Novo espectáculo da dupla, que aborda as tecnologias de comunicação atuais, estreia na quinta, 11 de abril, na Culturgest, em Lisboa

A nova criação de Ana Borralho e João Galante – que desde 2001 trabalham em parceria, destacando-se obras como Mistermissmissmister (2002), sexyMF (2007), World of Interiors (2010) ou Atlas (2011) – intitula-se Romance Familiar ou a Realidade Aumentada e será apresentada de 11 a 13 de abril (quinta e sexta às 21h, sábado às 19h), no Grande Auditório da Culturgest.

Performance entre o teatro e a dança, como é habitual nos trabalhos da dupla, a peça é o resultado do seu fascínio pelas novas tecnologias de comunicação, "não tanto pelas suas capacidades cada vez mais impressionantes, ou pela atração pelos gadgets, mas pela forma como estão a transformar modelos e relações sociais milenares a um ritmo alucinante".

Mais: "Se até ao século xx os dispositivos audiovisuais de consumo popular eram dirigidos às massas, no novo milénio o enfoque é dado a cada cidadão e às suas idiossincrasias. A utilização massiva de equipamentos digitais individualizados em todas as áreas está a criar modos de vida em que a noção do corpo social implodiu."

Romance Familiar ou a Realidade Aumentada aborda estes sintomas com dispositivos tecnológicos, chamando ao palco um grupo de participantes da comunidade local, não profissionais selecionados em workshops, essenciais no processo criativo deste trabalho, cujo objetivo é, de caordo com os autores, "explorar um futuro que já começou".

Os bilhetes custam entre €6 (com desconto) e €12.