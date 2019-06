Alvarinho Wine Fest de volta ao Pavilhão Carlos Lopes

O Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, recebe a 5.ª edição do Alvarinho Wine Fest, a 8, 9 e 10 de junho. Durante três dias vai ser possível apreciar mais de 100 vinhos da casta alvarinho e conhecer produtores da sub-região Monção e Melgaço, inserida na região dos vinhos verdes, que abrange o Norte litoral de Portugal.

O evento volta a valorizar a autenticidade dos territórios de Monção e Melgaço com novas combinações e experiências, onde também será possível degustar alguns dos melhores enchidos, queijos e outras iguarias do território.



"Os nossos vinhos são muito bem acolhidos em Lisboa, temos tido nota disso desde a primeira edição e com um crescimento enorme", afirma o presidente da câmara de Melgaço, Manoel Batista.

Nesta edição, o Alvarinho Wine Fest duplica o espaço de restauração, em virtude do sucesso de 2018, que contou com cerca de 20 mil visitantes.