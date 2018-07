Alive: Regresso dos Arctic Monkeys a Portugal marca hoje arranque da 12.ª edição

O primeiro dia da 12.ª edição do festival Alive decorre no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, com lotação esgotada.

O regresso dos Arctic Monkeys a Portugal, com álbum novo editado em Maio, marca hoje o primeiro dia da 12.ª edição do festival Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, com lotação esgotada.



O regresso dos Arctic Monkeys a Portugal é também um regresso ao palco principal do NOS Alive, onde actuaram em 2014. Desta vez, a banda britânica deverá aproveitar para apresentar temas de "Tranquility Base Hotel & Casino", o sexto álbum de originais da banda e o mais calmo de todos.



Hoje, actuam também no palco principal o português Miguel Araújo, os britânicos Snow Patrol e Bryan Ferry e os norte-americanos Nine Inch Nails.



No recinto há ainda outros seis palcos, um dos quais montado no pórtico de entrada e outro dedicado à comédia, que foi transformado numa obra de arte por Bordalo II.



Pelos restantes -- Sagres, Clubbing, Coreto by Arruada e Fado Café -- vão passar artistas tão diferentes como Sampha, Khalid, Wolf Alice, António Zambujo, Orelha Negra, D'Alva, Paus com Holly Hood, Friendly Fires e DJ Glue.



As actuações começam às 15:00 (Safarah no Pórtico) e estendem-se até às 03:00 (Blasted Mechanism no palco Sagres).



A organização espera que passem pelo Passeio Marítimo de Algés cerca de 55 mil espectadores, por dia, 16 mil dos quais estrangeiros.



Este ano, em termos logísticos, as principais novidades são o alargamento do relvado artificial a mais espaço do recinto e, no exterior, haverá aumento da oferta de opções de saída, com 30 autocarros da Carris, para facilitar o fluxo de movimento de espectadores entre Algés e três pontos na cidade: Marquês de Pombal, Cais do Sodré e Parque das Nações.



Ainda a 12.ª edição não começou, as portas abrem às 15:00, e já se sabe que a 13.ª irá acontecer de 11 a 13 de Julho de 2019.