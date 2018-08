Alentejo: as novidades e os segredos

Keep calm que estamos no Alentejo. O letreiro do restaurante Azenha do Mar, na Azenha do Mar, uma das marisqueiras mais concorridas da costa alentejana, serve de lição para a vida.

Apesar do mar, das ondas, das carrinhas de surfistas e do microclima com noites quase sempre a pedir casaco, continuamos no Alentejo e há que manter a calma para suportar as horas de espera do restaurante que não aceita reservas.Em tempos, foi um segredo bem guardado de quem frequentava as praias da zona, como Amália Rodrigues, que ali comprou uma casa de férias nos anos 60. Hoje, não é novidade para ninguém - como não o é a que acabou por ficar conhecida como Praia da Amália.Trocar o Algarve pela costa alentejana e estender-se numa praia qualquer, da Comporta à Zambujeira do Mar, é cada vez mais compreensível e ninguém se importa com os graus a menos da água do mar. Paisagens incríveis, boa comida, praias ainda selvagens e passeios para todos os gostos. O que é que se pode pedir mais? Só se for segredo, mas isso já é pedir muito.