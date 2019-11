A carregar o vídeo ...

Soão é o vento vindo do Oriente e lá o Natal é outra coisa. Em vez de falarmos na celebração cristã, falamos no Donghzi, o festival do dia mais curto do ano para celebrar o início do declínio do inverno.O menu para grupos do Soão serve o que se come neste dia na China e no Leste asiático. Nas salas privadas deste pan-asiático, começa-se com três dim sum - um deles a chamuça de cabra, um dos melhores da carta. Além de rolos de salmão e abacate e um caril de peixe, servem-se ainda wontons de pato num caldo muito reconfortante.À sobremesa serve-se o símbolo do Donghzi: as Tang Yuan são bolinhas de arroz glutinoso, recheadas com uma pasta de sésamo preto e servidas numa calda - um doce pouco doce, ao jeito asiático (€45 por pessoa, uma garrafa de vinho para cada duas pessoas).