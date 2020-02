Parasitas é o Melhor Filme do ano e o grande vencedor dos Óscares

04h34 - E chegou ao fim a noite dos Óscares. Obrigado por ter acompanhado a SÁBADO. Bons filmes!



04h26 - O Óscar de Melhor Filme vai para Parasitas, o terceiro filme não falado em inglês a ganhar este prémio.





04h21 - Só falta entregar o Óscar mais aguardado da noite: o de Melhor Filme. Relembre os nomeados:



1917

O Irlandês

Joker

Marriage Story

Jojo Rabbit

Era Uma Vez… em Hollywood

Le Mans 66′: O Duelo

Mulherzinhas

Parasitas



04h13 - Renée Zellweger vence o Óscar de Melhor Atriz pelo papel em Judy, onde interpretou Judy Garland, a lenda de Hollywood.



04h07 - E o vencedor foi, sem surpresa, Joaquin Phoenix!





04h03 - Os nomeados para Melhor Ator são:



Antonio Banderas - Dor e Glória

Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez Em… Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Dois Papas



03h55 - Billie Eilish subiu ao palco para interpretar "Yesterday" dos Beatles durante o momento in memoriam. Pelo ecrã passaram Anna Karina, Doris Day, Franco Zeffirelli, Seymour Cassel, Peter Foda, John Singleton, Kirk Douglas, entre muitos outros. O momento foi apresentado por Steven Spielberg, realizador de 73 anos.



03h53 - Já é a terceira vez que Bong Joon-Ho sobe ao palco. Desta vez para receber o galardão de Melhor Realizador das mãos de uma lenda do cinema ocidental: Spike Lee. "Depois de receber o Óscar de Melhor Filme Internacional, pensava que estava despachado e pronto para relaxar." Bong elogiou ainda Martin Scorcese, o realizador de O Irlandês, dizendo que passou a vida a estudar os filmes do autor de Taxi Driver. Agradeceu também a Sam Mendes, Quentin Tarantino ("Quentin, eu adoro-te!") e Todd Philips.



03h45 - Logo de seguida vem o prémio para Melhor Canção Original. E o vencedor é: Sir Elton John, com "(I'm Gonna) Love me Again".







03h41 - Ao final de 16 prémios, Joker venceu o seu primeiro Óscar: Melhor Banda Sonora Original para Hildur Guðnadóttir. A compositora pediu a todas as mulheres que fizessem ouvir a sua voz.



03h28 - Elton John sentou-se ao piano para interpretar a canção nomeada para o Óscar, do filme Rocketman, sobre a sua própria vida.



03h25 - Parasitas venceu o Óscar de Melhor Filme Internacional, acumulando com Melhor Argumento Adaptado. Bong Joon-Ho voltou a agradecer a todos os atores que o acompanharam no filme e também a todos os autores presentes no Dolby Theatre. O realizador anunciou que está pronto para beber até de madrugada.



03h18 - Bombshell: O Escândalo, sobre os abusos sexuais em Hollywood, venceu o Óscar de Melhor Maquilhagem e Cabelo.



03h14 - E o Óscar de Melhores Efeitos Especiais vai para a equipa de 1917 que consegue assim o seu terceiro prémio da noite, deixando para trás Le Mans '66: o Duelo e Era uma Vez em... Hollywood.



Na corrida a este prémio estavam:



Vingadores: Endgame

O Irlandês

O Rei Leão

Star Wars: Episódio IX – A Ascensão de Skywalker

1917





03h07 - Barack Obama, que produziu o filme que recebeu o Óscar de Melhor Documentário deu os parabéns aos realizadores de American Factory, Julia Reichert e Steven Bognar.





Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY — Barack Obama (@BarackObama) February 10, 2020





03h04 - Tom Hanks anunciou que o Museu do Cinema da Academia de Hollywood vai abrir a 14 de Dezembro deste ano, em Los Angeles, anos depois de ter aberto o museu da selfie. O veterano de Hollywood aproveitou ainda a oportunidade para homenagear Kirk Douglas, afirmando: "I am Spartacus", a frase proferida pelo ator no icónico filme de Stanley Kucbrick Spartacus. Douglas morreu a semana passada, aos 103 anos.



02h56 - Já há três filmes com dois Óscares: Le Mans '66: o Duelo (que acabou de vencer Melhor Montagem), 1917 e Era uma Vez em... Hollywood.



02h55 - Martin Scorcese parece não ter adorado a atuação de Eminem, a julgar por esta careta:









02h51 - O Óscar de Melhor Fotografia vai para Roger Deakins, por 1917. O filme favorito a ser o grande vencedor da noite já soma dois Óscares, os mesmos que Era uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino.



02h41 - A estreia de 1917 nos Óscares: foi galardoado com Melhor Mistura de Som.



02h38 - O Óscar de Melhor Edição de Som foi para Le Mans '66: O Duelo.



02h26 - Uma montagem onde se elogiou o papel da música no filme e surgiram "Moon River" (Breakfast at Tiffany's), "Eye of the Tiger" (Rocky), deu lugar à primeira atuação surpresa da noite: Eminem a cantar "Lose Yourself", canção do filme 8 Mile, que venceu o Óscar de Melhor Canção Original em 2003.



02h24 - Voltemos um pouco ao início da cerimónia e ao discurso inaugural onde foram abordados os temas da falta de mulheres e de diversidade racial:





02h16 - Scarlett Johansson está nomeada para dois Óscares, Melhor Atriz e Melhor Atriz Secundária. Mas no final quem venceu o prémio de melhor atriz secundária foi "a sua advogada" em Marriage Story, interpretada por Laura Dern. É um duplo parabéns, já que a atriz celebra esta segunda-feira 53 anos.





02h14 - O Óscar de Melhor Curta Documental foi para Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl).



02h10 - E é o primeiro Óscar da carreira de Barack Obama (e o primeiro da noite para a Netflix), o produtor do documentário American Factory. Os autores do documentário elogiaram todos os nomeados e as histórias que escolheram contar.



02h05 - Chrissy Metz (atriz da série This is Us) acabou de cantar "I’m Standing With You", uma das nomeadas para Melhor Canção, do filme Breakthrough









02h00 - O Melhor Guarda-Roupa foi ganho por Jacqueline Durran, pelo filme Mulherzinhas, de Greta Gerwig.



01h55 - O Óscar de Melhor Design de Produção vai para Era uma Vez em... Hollywood, que já tem dois Óscares (o primeiro foi para Brad Pitt, como melhor Ator Secundário). O filme mostrava Los Angeles de 1969 e não recorreu a qualquer efeito especial, tendo os cenários sido construídos de raíz.







01h48 - A Melhor Curta-Metragem é The Neighbor’s Window, um filme bastante inspirado por A Janela Indiscreta de Hitchcock.



01h44 - O Óscar de Melhor Argumento Adaptado foi para Taika Waititi, por Jojo Rabbit.

Na corrida estavam:



O Irlandês, Steven Zaillian

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Joker, Todd Phillips and Scott Silver

Mulherzinhas, Greta Gerwig

Dois Papas, Anthony McCarten



Leia a crítica de Pedro Marta Santos.





01h40 - E os vencedores são Bong Joon-Ho e Han Jin Won pelo argumento de Parasitas. "Thank you. Great honour. Yeah. Este é o primeiro Óscar para a Coreia do Sul. Obrigado", disse Bong Joon-Ho. O resto do discurso foi dado em coreano e uma tradutora foi responsável por explicar que Bong Joon-Ho agradecua à mulher e a todos os atores.



01h37 - O quarto prémio da noite é o Melhor Argumento Original. Os candidatos são:



Knives Out: Todos São Suspeitos, Rian Johnson

Marriage Story, Noah Baumbach

Era Uma Vez Em… Hollywood, Quentin Tarantino

Parasitas, Bong Joon-Ho e Han Jin Won

1917, Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns



01h29 - Idina Menzel foi responsável pelo segundo momento musical da noite com a canção "Into the Unknown". O palco foi dividido com a cantora AURORA e cantoras que interpretaram o tema em várias línguas (não houve versão portuguesa).





Idina Menzel Foto: Getty Images





Oiça abaixo a canção:







01h25 - Hair Love venceu o Óscar de Melhor Curta de Animação. Pode ver o filme na íntegra abaixo:







01h22- Toy Story 4 foi o vencedor do Óscar de Melhor Animação. O filme venceu Klaus (a primeira derrota da Netflix esta noite), Como Treinares O Teu Dragão: O Mundo Secreto, Mr. Link, e J’ai perdu mon corps.



01h16 - E o primeiro laureado da 92ª edição é Brad Pitt! O seu discurso foi uma homenagem a Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio e a toda a equipa de Era uma vez... em Hollywood. O discurso foi parco em piadas.



"Obrigado, isto é incrível. Realmente incrível", começou por dizer Brad Pitt. "Disseram-me que só tenho 45 segundos aqui em cima, que é mais do que o Senado deu ao John Bolton [antigo diplomata e ex-conselheiro de Segurança Nacional] esta semana", brincou. "Talvez o Quentin faça um filme sobre isso. No final, os adultos fazem a coisa certa."



Brad Pitt elogiou depois o realizador de Era uma Vez em… Hollywood. "Isto deve-se mesmo ao Quentin Tarantino: é original, único".



O ator deixou ainda uma palavra a Leonardo DiCaprio e ao restante elenco e equipa de produção. "É altura de mostrar algum amor pelos duplos e pelas equipas que asseguram esses papéis".



"Era uma vez em... Hollywood… bom, acho que é verdade. Isto é para os meus filhos, que dão cor a tudo o que faço. Adoro-vos."





O primeiro prémio da noite é o de Melhor Ator Secundário e apresentado por Regina King. Os nomeados são:

Tom Hanks, Um Amigo Extraordinário

Al Pacino, O Irlandês

Joe Pesci, O Irlandês

Brad Pitt, Era Uma Vez Em… Hollywood

Anthony Hopkins, Dois Papas

A atriz quis manifestar-se sobre a falta de realizadoras na categoria de Melhor Realizador e mandou coser na sua capa vários nomes que considera terem sido esquecidos pela Academia este ano.

Director Bong Joon-Ho discusses developing the ‘Parasite’ HBO series with Adam McKay... #Oscars pic.twitter.com/YQtwolELCA — DR Movie News (@DRMovieNews1) February 9, 2020

O arranque da 92ª edição dos Óscares ficou a cargo de Janelle Monáe que interpretou a canção de Mr. Rogers, com um convidado muito especial: Billy Porter, que interpretou parte da canção de regresso de Elton John "I'm Still Standing". A atuação passou para o público e está lançada a corrida da noite mais glamorosa de Hollywood.A cerimónia está prestes a começar. Apreparou-lhe um boletim de apostas para pôr a cinefilia à prova durante a 92.ª cerimónia dos prémios da Academia. Será que acerta?Natalie Portman homenageou as realizadoras esquecidas.O filme Parasitas vai ser transformado numa série da HBO. Na passadeira vermelha, o realizador Bong Joon-Ho confirmou-o numa breve entrevista à Variety. O filme, nomeado em várias categorias, entre as quais Melhor Filme, vai também ter um remake feito a preto e branco.

Quem irá levar o Óscar de Melhor Filme para casa? Todos os anos ouvimos falar dela no hemisfério norte: A Blue Monday, assim batizada pela empresa de viagens Sky Travel em 2005, é o dia mais triste do ano e acontece na terceira segunda-feira de janeiro.

George Mackay, o protagonista do filme 1917, chegou à cerimónia acompanhado por Dean-Charles Chapman. Também Bong Joon-ho, realizador de Parasitas e um dos favoritos a vencer o Óscar de Melhor Realizador, já pisou a passadeira vermelha.



92.ª entrega dos Óscares, no Dolby Theatre, em Hollywood. Nesta segunda edição consecutiva sem apresentador, várias foram as críticas feitas sobre a falta de diversidade nos nomeados.

Serão 40 as celebridades que irão passar pelo palco para apresentar as 24 categorias dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas - com

34 filmes individuais a competir em duas dúzias de categorias.

Joaquin Phoenix é um dos favoritos a vencer novamente esta noite, com Joker a ser o filme mais nomeado para os Óscares 2020, com 11 indicações.

O Irlandês, Era uma Vez... em Hollywood e 1917 receberam 10 nomeações cada e estarão frente a frente nas categorias mais cobiçadas de Melhor Filme e Melhor Realização.

Jojo Rabbit está nomeado para seis estatuetas, tal como Mulherzinhas, História de um Casamento e Parasitas.



Os portugueses Sérgio Martins e Edgar Martins poderão sair vitoriosos da cerimónia em Hollywood, se o filme espanhol da Netflix Klaus vencer o Óscar de Melhor Animação (longa-metragem).





Antes da grande noite de Hollywood, os nomeados nas categorias de representação receberam um saco de ofertas avaliado em 215 mil dólares - com itens como um vaporizador de ouro de 24 quilates, um cruzeiro de luxo de 12 dias, chocolate com canábis e um cartão-oferta para tratamentos de Botox e laser.

Relembre os nove nomeados para a categoria de Melhor Filme quando falta apenas uma hora para o início da cerimónia.Já vários nomeados e convidados pisaram a passadeira vermelha do Dolby Theatre.Acontece este domingo a