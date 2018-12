Academia considera não arranjar apresentador para Óscares

Os organizadores dos Óscares da Academia consideram avançar para uma cerimónia sem apresentador, depois do afastamento abrupto de Kevin Hart , adianta a revista Variety.Hart, actor e comediante, desistiu da apresentação dos Óscares depois da controvérsia gerada em torno de algumas piadas suas, encontradas em especiais de stand-up e na sua conta da rede social Twitter, que foram consideradas homofóbicas.

Citando fontes anónimas, a publicação semanal sugere que a Academia foi surpreendida pela recusa de Hart. Os organizadores acreditavam que Hart ia pedir desculpas e encerrar a polémica. Contudo, a desistência alimenta a hipótese de fazer uma cerimónia sem apresentador.



Este é mais um percalço para a Academia, cujas audiências da cerimónia dos Óscares, em 2018, foram as mais baixas de todos os tempos. Estão a ser tomadas medidas para combater as quedas anuais, como a redução na duração da cerimónia. Porém, a tentativa de introduzir uma nova categoria, pensada para premiar os melhores filmes "populares" do ano, foi recebida com tantas críticas por parte do público e membros da indústria, que acabou por ser cancelada.