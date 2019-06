A vida dos mortos e os erros do futuro em FTWD e Black Mirror

Lennie James e Alycia Debnam-Carey em Fear the Walking Dead

Duas séries distópicas que já vão na quinta temporada regressam na primeira semana de junho com novos episódios. As semelhanças entre Fear the Walking Dead, que estreou no canal AMC a 3 de junho, e Black Mirror, que chega à Netflix a 5, terminam, contudo, aí.Fear the Walking Dead (FTWD) imagina um futuro em que os mortos vivem (e matam), a civilização desmoronou-se e o único projeto de vida de cada um é manter-se vivo. É o mesmo universo de The Walking Dead, série de que FTWD é um spinoff e de onde transita a personagem Morgan Jones (Lennie James), que nesta nova temporada continua a liderar um grupo de sobreviventes com uma filosofia baseada na generosidade, no sentido de comunidade e na esperança - tudo conceitos cada vez mais estranhos a Walking Dead, que já vai na 8.ª temporada -, porque ajudar o outro é redimir-se dos erros do passado.Black Mirror, por outro lado, centra-se nos erros do futuro. É uma série antológica de ficção científica em que cada episódio (esta temporada tem três e a imagem no topo deste artigo é de Miley Cyrus no episódio Rachel, Jack and Ashley Too) é um conto independente que explora com mestria a paranoia tecnológica e das redes sociais, tendo como premissa a certeza de que o que poderá correr mal irá correr mal. Em entrevista à, em 2016, Charlie Brooker, o criador de Black Mirror, definiu a série como "um episódio de The Twilight Zone passado numa loja Apple."