A vida conjugal do Casal da Treta

A vida continuou e Zezé regressou para apresentar a sua descendência, em Filho da Treta, onde contracenava com António Machado - um novo êxito, traduzido numa digressão que durou de 2016 a 2018 - e agora está de volta com a mulher, Detinha - na pele da comediante Ana Bola - em Casal da Treta, em cena até ao fim de junho no Teatro Villaret, em Lisboa.



Com texto de Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins e encenação de Sónia Aragão, a peça brinca com a "igualdade de género" e apoia-se na suposta vida em comum do casal, ao longo de décadas, entre os filhos e "o bairro onde sempre despejaram o lixo", para desembocar depois num festim de humor em torno de temas como fitness e sexo, até à revelação de um segredo... para degustar à gargalhada.

Foi há já 20 anos que José Pedro Gomes fez pela primeira vez de Zezé, um estereótipo do homem português, bronco e machista, que em Conversa da Treta fazia rir com as suas duvidosas opiniões, ao lado do amigo Toni, magricelas roqueiro, igualmente estereotipado, a que António Feio dava corpo.O sucesso, em consecutivas reinvenções que fizeram da peça uma saga (e inspiraram um filme, estreado em 2006), não abrandou até à morte de Feio, cuja memória ficou para sempre colada à criação desse "boneco".