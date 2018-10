A Trilogia da Juventude desce do Porto e chega a Lisboa

A fechar a trilogia está Maioria Absoluta (na foto acima), focada nos anos 90, na "desilusão pelo cavaquismo e no repúdio a Reagan-Thatcher que se instala em Portugal", manifestando-se numa "juventude que se refugia no submundo do rock, das drogas e da noite". As três peças podem ser vistas, em sequência, no mesmo dia: 27 de Outubro, na Sala Estúdio.



Trilogia da Juventude

Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa

Até dom., 28/10

€20

Um retrato de várias juventudes que, apesar das mudanças de paradigma e do passar do tempo, se batem pelas mesmas causas e anseiam pelas mesmas liberdades - a premissa dá o mote à Trilogia da Juventude que, depois de uma temporada de sucesso no Porto, é recebida entre os dias 11 e 28 no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.Ainda que se debrucem sobre períodos distintos da História de Portugal, as três peças que a compõem partilham, segundo o encenador Gonçalo Amorim, "a inquietação sentida pela juventude em períodos de crise do País, e o seu papel na busca de uma ruptura". A primeira, O Grande Tratado de Encenação, rouba o nome à peça homónima de António Pedro (fundador do TEP) para acompanhar os jovens do pós-guerra (anos 50), "uma altura fértil para a cultura portuguesa, em que a queda da ditadura era dada como certa" numa discussão sobre "o novo teatro e como ele deve ser".Passada cerca de 20 anos depois, A Tecedeira que Lia Zola explora o pré-25 de Abril, período em que "a clandestinidade e a utopia" são contexto ideológico para uma juventude "com a cabeça cheia de livros" que busca a mudança nas fábricas, incitando os trabalhadores à revolução.