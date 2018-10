A Severa levou o fado aos salões nobres

O conde que queimava notas

Neste romance, todas as personagens são reais e as descrições fiéis à época, desde as ruas da Baixa, da Mouraria ou do Campo Grande ao Teatro São Carlos, passando pelo Palácio das Laranjeiras – propriedade do conde de Farrobo, capaz de queimar notas de mil réis para procurar uma chave caída para debaixo de um móvel (vem do seu título e da sua extravagância o termo "farrobodó").



"Além dos factos, o resto é a minha visão da Severa, como se ela me tivesse cantado, ao ouvido, um dos seus fados. Esta é a minha Severa", diz a autora. E acrescenta: "Ela foi uma espécie de Cinderela, uma Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Uma rapariga pobre que se apaixona por um fidalgo que a levou a cantar aos salões, fazendo o fado subir de tom. Foi uma mulher que teve tudo a seus pés, mas só quis a Mouraria, onde se sentia bem, e que morreu aos 26 anos. Esta história comoveu a sociedade do início do século XX". Sobre Maria Severa Onofriana, filha de um cigano e de uma prostituta, existe uma certidão de nascimento, um registo biográfico e sobretudo a obra de Júlio Dantas, que a "descobriu" em 1901. Em 1931, Leitão de Barros levou A Severa ao cinema e, em 1936, Júlio de Sousa e Costa escreveu outro livro sobre ela.



A única imagem que existe associada à fadista é um esboço a tinta-da -china atribuído ao pintor Francisco Metrass. A imagem da capa do livro é O Fado (1910), o famoso quadro de Malhoa, que retrata o fadista Amâncio e Adelaide da Facada numa casa de vinho e de guitarradas. "Imagina -se que a Severa fosse uma mulher bem portuguesa, aciganada e com uma voz especial, que ninguém sabe descrever porque não há nenhum registo. Perguntei a vários fadistas, desde o Camané à Carminho, como imaginavam a voz da Severa, e cada um diz a sua coisa. Para mim, era uma voz rouca, provocada pelo tabaco e pelo vinho", diz a escritora. Além de cantar, a Severa dançava como nenhuma das outras fadistas e com isso encantava os homens. "Não se fazia silêncio para se cantar o fado, era tudo a dançar com movimentos sensuais. Aos poucos, foi-se perdendo a dança porque as fadistas tinham de pegar na guitarra. Por outro lado, à medida que foi chegando aos palácios, onde o ambiente era mais formal, o fado convidava menos à dança. Mas ninguém sabe explicar porque foi perdendo este carácter", observa Maria João Lopo de Carvalho.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 752, de 27 de Setembro de 2018.

Os cabelos eram fios negros em ondas largas, feitas de veludo. Tinha a pele morena e uns grandes olhos escuros rasgados e dançava. A forma como se movia, ondulando o corpo, todo ele requebros e curvas e voltas, parecia capaz de transformar uma taberna sombria e bafienta num céu de estrelas incandescentes." É assim que Maria João Lopo de Carvalho descreve a Severa, famosa fadista e prostituta da Mouraria, que viveu no século XIX e se tornou um mito – ela é a protagonista do seu novo romance, que vai ser lançado a 2 de Outubro.Habituada a escrever sobre a Lisboa aristocrática, a autora retrata agora, em O Fado da Severa, uma Lisboa popular, um contraste entre os palácios do Campo Grande e das Laranjeiras e as ruas sujas da Mouraria, o bairro onde o fado se batia nas tabernas. Ali juntavam-se marujos, rufiões, as mulheres da vida e os aristocratas em busca de ambientes decadentes. "Depois da marquesa de Alorna e da padeira de Aljubarrota, quis escrever sobre outra mulher de relevo. Além disso, sou uma admiradora do fado, que tem prestado um excelente serviço à poesia e aos poetas portugueses. Juntei assim duas vertentes: a poesia e uma mulher do século XIX, de uma classe social diferente, que se apaixona por D. Francisco de Paula, conde de Vimioso, e ele por ela, vivendo um amor impossível", conta.Entre a pesquisa e a escrita, o livro ocupou-lhe dois anos e meio. "Para me situar no século XIX, li os jornais da altura e os relatos da Lisboa popular. Tive de me inteirar de tudo o que se passou na época. Toda a bibliografia foi passada a pente fino. Foi um prazer enorme."