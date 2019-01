A série que toda a gente está a ver chama-se "Tu"

A partir desta premissa, Tu vai existindo como uma série que o espectador terá dificuldades em definir: não é um drama, definitivamente não é uma comédia romântica, seria absurdo chamar-lhe terror, mas também não se lhe poderia chamar suspense. Tu tem tudo, até uma lógica adolescente numa roupagem adulta. Para lá das questões estilísticas, Tu tem ainda polémica: desde que a série estreou, Badgley não tem feito outra coisa que não seja lembrar a milhares de fãs que Joe é um sociopata - por mais charmoso, sexy, encantador, inteligente ou divertido que pareça, não deixa de ser um sociopata. A luta está a ser travada no Twitter e vale a pena ir espreitar - sendo certo que a maioria dos psicopatas do cinema e das séries é tratada como figuras sexy (entre Hannibal e Dexter, venha o espectador e escolha), nada é mais verdade do que aquilo que Penn vai explicando aos fãs: Joe pode ser um sedutor mas é antes de tudo um psicopata.



Segundo a Netflix, cerca de 40 milhões (de um universo de 150 milhões de subscritores) já viram Tu. Se está a ler este texto e ainda não viu a série, fique a saber: o que sente neste momento é a síndrome conhecida como FOMO (Fear of Missing Out, uma espécie de comichão por não estar a fazer o que toda a gente está a fazer), que a Netflix explora como ninguém. Não se espante, portanto, se amanhã der por si a ver Tu. Faça só um favor ao Penn: não se apaixone pelo Joe.

É na conversa de café - quando uma série domina a conversa junto à máquina do café da empresa nós sabemos: ela chegou ao topo do mundo, tirou de lá qualquer série que lá estivesse antes e é ela a série que toda a gente está a ver. No fim de 2018, mesmo a tempo das férias de Natal, a Netflix lançou Tu, a história de um gerente de livraria charmoso, porém psicopata, que se apaixona por Beck, escritora, porém hiperligada às redes sociais. O que é que aconteceu quando 40 milhões de pessoas voltaram ao trabalho no início de 2019? Começaram a falar sobre Tu.Mas o que é que Tu tem? Bom, para começar tem Penn Badgley, que milhões de adolescentes e jovem adultos conheceram em 2007 como o terno (quase demasiado boa pessoa) Dan, em The Gossip Girl). Nota: Dan era apaixonante e não havia nada de errado com ele; já Joe... Joe é um livreiro com tiques de Francis Underwood (também se nos dirige numa voz-off arrepiante) e tem um objetivo claro: cercar Beck, que conhece quando ela lhe entra na livraria, e eliminar todos os que se possam atravessar o seu caminho rumo a um final feliz.