A sauna é o segredo da felicidade finlandesa

Nem sei bem há quantos segundos estou com a cabeça escondida entre os joelhos. Alguém atirou uma concha de água para a brasa no centro da sauna. E o bafo quente, misturado com o cheiro intenso e agradável da madeira (talvez bétula?) que está a ser queimada, espalhou-se pela sala escura. Por breves instantes, parecia queimar o corpo. E demora a dissipar-se. Mas enquanto me escondo do calor, o meu pensamento está antes no frio que vou encontrar lá fora. Sei que em breve vou trocar o calor desta sauna de fumo em Helsínquia pelas águas geladas do Báltico, que vejo pela pequena janela."Já não há gelo há uma semana", dissera várias vezes Leena, 35 anos.Estas palavras, contudo, não substituem o desconforto de me imaginar a entrar na água, apesar de me estar decidida desde o jantar da véspera de que o farei. Sentada junto a vários jornalistas internacionais, cinco finlandeses de diferentes gerações, das áreas da saúde e da comunicação, tinham-me convencido. A conversa começara com um facto que ouvira em Lisboa, quando preparava a viagem: a Finlândia tem 3 milhões de saunas. (Nos meus dois dias em Helsínquia, ouvirei até estimativas mais elevadas: há quem diga que são 3,5 milhões e que, repetem os finlandeses como piada, os 5,5 milhões de habitantes poderiam estar ao mesmo tempo na sauna.)- Até podem ser mais. As cabanas de verão não servem se não tiverem sauna. Toda a gente tem uma em casa.- Quando saímos da sauna para a água gelada a sensação é incrível. Sentimos todo o corpo a funcionar.