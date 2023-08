A salada asiática da chef Inga Martin

A liderar a cozinha do rooftop Go A Lisboa desde a abertura em 2022, é apaixonada pela cozinha desde que se lembra. Esta salada asiática está na carta e foi o prato escolhido pela chef como sugestão para a SÁBADO. "É uma receita que criei para o Go A, porque temos muitos clientes vegan. Ultimamente tenho trabalhado muito com produtos asiáticos,"diz.