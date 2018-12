A que sabem 10 estrelas Michelin?

A abertura do Fifty Seconds by Martín Berasategui foi um dos acontecimentos gastronómicos do ano.

Ora apareciam clientes a interromper a entrevista com Martín Berasategui para pedir ao chef basco que autografasse uma ementa ora eram amigos que faziam questão de lhe dar um abraço e desejar boa sorte para a gala do Guia Michelin de Espanha e Portugal que nessa noite ia distribuir as suas estrelas para 2019.



Estávamos no novíssimo Fifty Seconds by Martín Berasategui, no topo da torre em forma de vela onde o grupo SANA instalou o seu hotel Myriad, em Lisboa, e de cada vez que Berasategui se despedia das pessoas para voltar atenções para a entrevista, fazia-o cerrando punho e enunciando uma palavra que escutaríamos bastantes vezes nessa tarde: "Garrote! Garrote!" Qual era o significado, perguntámos.



"Quer dizer força, energia, brio, ganas, fome, é olhar para a frente, ser boa pessoa, sempre amável e sorridente, sempre a somar e multiplicar, nunca a dividir", respondeu de rajada o responsável por 16 restaurantes em Espanha, no México, Punta Cana e agora também em Portugal, e que entre eles somam 10 estrelas Michelin.



Restaurante com vista

"Os responsáveis do grupo SANA vieram ter comigo, dizendo-se admiradores da minha cozinha e trouxeram-me este projecto. Foi impossível recusar", explica Berasategui sobre o que o trouxe a Portugal. "Como poderia dizer que não à torre mais alta de Portugal, com uma vista panorâmica incrível de 360º?"



O elevador demora 50 segundos a percorrer os 120 metros que separam o rés-do-chão do hotel do restaurante (daí o nome). Quando as portas se abrem, revelam uma garrafeira com mais de 400 referências que tem a dupla função de separar a sala de refeições e a sua deslumbrante vista panorâmica da pequena recepção.



O sommelier é o português Marc Pinto, que já trabalhara com o chef no Lasarte (três estrelas), em Barcelona. Quase toda a equipa é portuguesa, aliás. "Quando avancei com este projecto procurei cozinheiros portugueses que tivessem passado pelos meus restaurantes," aponta. A chefiar a cozinha está Filipe Carvalho, aveirense de 32 anos que também esteve no Lasarte. Maria João Gonçalves é a chef pasteleira e Inácio Loureiro o chefe de sala.