A Palmeira de Pedro Goulão é um livro que sabe a Verão

Primeiro livro do argumentista é um romance auto-biográfico sobre a felicidade de ter uma família unida. E as tristezas que acompanham essa união.

Pedro Goulão tinha uma palmeira no quintal da casa onde passou férias durante toda a sua vida. O corte dessa palmeira dá o mote – e o título – para o seu livro de estreia: A Palmeira. Um romance-biográfico sobre a felicidade da infância passada com uma família unida (principalmente no período do Verão) e as tristezas que essa proximidade traz quando se cresce.

A Palmeira é um livro de memórias do Verão – e da vida – do autor, rodeado pela sua grande família. Uma miríade tão grande de tios, primos, pais, avós, sobrinhos, amigos e namoradas que justificaria a famosa árvore genealógica que algumas edições de Cem Anos de Solidão traziam no início ou no fim. Não a tendo, é recomendável que se vá desenhando em esquema as relações entre personagens.

Em A Palmeira, Pedro Goulão escreve sobre os verões que passou no Algarve com a família, mais concretamente no número 18 das vivendas Pinheiro Manso. E enquadra todos os momentos soalheiros e felizes com os outros melancólicos que acompanham as dores de crescimento físicas.

Todos esses momentos descritos foram testemunhados pela monumental palmeira que chegou pequena o suficiente para que as crianças se divertissem a saltar por cima da mesma e que acabou por ser alta o suficiente para tapar a vista do quarto do segundo andar onde o autor dormia. E a obra de Pedro Goulão começa com um acontecimento trágico: deparar-se com a sua querida palmeira decepada, para depois falar sobre as felicidades e tristezas inerentes ao crescimento.

Para cada memória de partidas de voleibol de praia até se deixar de ver a bola por ter chegado a noite, há a recordação de uma queda que fez uma ferida feia. Pelo enaltecimento dos feitos desportivos do primo João Miguel ("um centauro"), há a memória de um amor que resultou menos bem. E por cada 15 momentos de riso, há um momento de choro. Porque esta não deixa de ser uma obra leve e focada na felicidade de Pedro Goulão ao longo da sua infância, adolescência e vida adulta rodeado da família que tanto louva. Felicidade essa que era intercalada por um ou outro momento menos feliz.

A obra é pontuada com avanços e recuos temporais que por vezes podem fazer com que o leitor perca o fio à meada, mas rapidamente se consegue enquadrar se voltar umas linhas atrás. Não ajuda também à leitura de um livro tão pequeno a enorme lista de nomes que são referidos.

A Palmeira tenta condensar uma vida de aventuras e tropelias de dezenas de personagens ao longo das poucas mais de 200 páginas, tornando esta numa obra altamente dinâmica, sem tempos para grandes descrições ou considerações – essas considerações surgem entre um episódio e outro e nunca ocupam mais do que algumas frases.

Pedro Goulão, 47, é um argumentista que escreveu para documentários televisivos, curtas-metragens e sketches para César Mourão, Jorge Mourato, Óscar Branco e outros. E, como refere no seu livro, até conheceu Herman José. Escreveu duas peças de teatro Morte, Uma Comédia e Hora de Visita. Estreia-se agora em romance editado pela Guerra e Paz.

A Palmeira foi editado em Outubro, um mês depois do limite, já que é um livro que será melhor degustado entre mergulhos de mar ou piscina, Grand Slams de raquetes na areia ou deitado na cama a recuperar de um escaldão. É um livro veranil que tem lugar em qualquer mochila que transporte também uma toalha de praia, um protector solar e uma garrafa grande de água gelada.

O livro de estreia de Pedro Goulão é um livro que sabe a Verão, como sugere a capa que o ilustra e o texto que o compõe.