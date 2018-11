A nova feira de artes e antiguidades de Lisboa

"Há nas pessoas um pouco a sensação de que a APA só trabalha com coisas antigas e démodé, quando a realidade, na verdade, é completamente diferente", diz José Sanina, frisando a mistura de galerias de arte e antiquários patente entre os membros da associação a que preside. Embora tenha Antiquários no nome, a APA não se cinge a esse tema específico: "Temos pessoas que são antiquários, que são ao mesmo tempo galerias de arte e que trabalham com arte contemporânea, além de também termos associados que se dedicam só à arte contemporânea. Isso é notório para quem visita as nossas feiras."



Quanto a esta 1ª edição da Feira de Arte e Antiguidades, é impossível desvendar os principais destaques de cada expositor - nem o próprio presidente da associação que organiza a feira sabe: na tentativa de criar um pouco de suspense e suscitar a curiosidade entre os visitantes, os associados não costumam revelar antes da inauguração.



O que se sabe, segundo José Sanina, é que as 15 galerias e antiquários presentes na feira terão de escolher as suas melhores peças devido à restrição do espaço: "Geralmente, os stands têm 30 a 40 metros quadrados de área, enquanto aqui estamos a falar de stands com, no máximo, 17,5 metros."



Quanto aos expositores, como seria de esperar, não faltarão antiguidades nos stands de Manuel Castilho, antiquário que se dedica a peças "relacionadas com a diáspora portuguesa" e de influência asiática; de Ilídio Cruz, que trabalha "essencialmente com peças portuguesas até ao século XVIII; ou da loja Ricardo Hogan Antiguidades, especializada em arte sacra.



Peças de origem nacional são também o foco da João Ramada Antiguidades, da Casa d'Arte, da Manuela Verde Lírio e da Coisas de Família, lojas que têm um fundo "generalista". Ou seja, dentro destes critérios encontra-se lá um pouco de tudo.



No que toca à arte contemporânea, vão estar presentes a Galeria Bessa Pereira, a Galeria São Mamede, que trabalha sobretudo com pintura, e a Objectismo, que por sua vez se dedica à cerâmica contemporânea portuguesa.

A galeria Porcelanas da China vai ter... porcelanas da China, categoria que representa também o negócio principal do espaço de Luís Alegria. Azulejos e antiguidades no geral são a marca da D'Orey Azulejos e Antiguidades, que terá por perto as jóias e as pratarias dos antiquários Isabel Lopes da Silva (dedicada a peças do século XX) e da J. Baptista (sobretudo de origem portuguesa).



Antes da inauguração, todas as peças de todos os expositores vão passar por um processo de peritagem que verifica se elas "merecem" estar lá: "Se houver alguma que não esteja dentro da linha, ou que não tenha qualidade para o evento, é mandada retirar", adianta José Sanina



O bilhete, a 10 euros, dá acesso também às provas de vinhos do Douro do produtor H.O. - Horta Osório Wines, a única "peça" presente que escapará ao crivo da peritagem.



1.ª Edição da Feira da Associação Portuguesa de Antiquários

Soc. Nac. de Belas Artes, R. Barata Salgueiro, 3, Lisboa

De 14 a 18/11 • 4.ª a 6.ª., 16h-21h; sáb., 14h-21h; dom., 12h-19h

• €10

