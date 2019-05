"A minha avó trelotótó", "Campo" e "Past Perfect" premiados no IndieLisboa

"Past Perfect", filme de Jorge Jácome sobre melancolia, foi eleito a melhor curta-metragem da competição internacional, com um prémio de 4.000 euros, meses depois de ter tido estreia no festival de cinema de Berlim.



Na competição portuguesa, o júri decidiu que a melhor longa-metragem (7.500 euros) foi "A minha avó trelotótó", de Catarina Ruivo, a partir das memórias da avó dela e do vazio deixado quando morreu.



Tiago Hespanha venceu o prémio de melhor realizador (mil euros) com o documentário "Campo", rodado no Campo de Tiro de Alcochete (Setúbal).



O prémio de melhor curta-metragem portuguesa (2.000 euros) foi para "A casa, a verdadeira e a seguinte, ainda está por fazer", de Sílvia das Fadas.



O festival atribuiu ainda mais de uma dezena de outros prémios divididos por várias secções competitivas.



Afonso Mota venceu o prémio "Novo talento" com "Poder fantasma" e André Ferreira recebeu o prémio "Novíssimos" com "Estas mãos são minhas".



Destaque ainda para o prémio "Árvore da Vida" para "Invisível Herói", de Cristèle Alves Meira - que será exibido este mês em Cannes -, e para o prémio "IndieMusic" para o documentário "Batida de Lisboa", de Rita Maia.



"Sete anos em maio", de Affonso Uchôa (Brasil/Argentina), venceu o prémio Amnistia Internacional, e a animação "Guaxuma", de Nara Normande (França/Brasil), venceu o prémio "Escolas".



O prémio do público só será revelado na segunda-feira, uma vez que hoje, último dia do festival ainda haverá projeções de filmes.



O 16.º IndieLisboa contou com cerca de 250 filmes exibidos em várias salas da capital, destacando-se a retrospetiva dedicada à atriz Anna Karina, considerada um dos símbolos da nova vaga do cinema francês dos anos 1960.



Este ano, o IndieLisboa contou com mais de 50 filmes portugueses e foi mostrado o recente cinema brasileiro.

