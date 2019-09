Dona Emília segura uma cebola na mão esquerda e uma faca na direita. Como quem cozinha para os filhos, em casa, desfere golpes certeiros na horizontal e na vertical, deixando tombar pedaços de cebola numa caixa de plástico. "Aprendi com as antigas", diz sobre o molho de tomate que está a cozinhar e que servirá nesse dia para compor as conservas de sardinha com molho de tomate picante da marca Nuri.Com 52 anos de casa, Dona Emília é uma das funcionárias mais antigas da Pinhais, empresa que celebra o 100º aniversário no próximo ano. Ao todo são 103 pessoas que trabalham todos os dias no icónico edifício da Avenida Menéres, em Matosinhos, preservado tal e qual como no tempo do fundador António Pinhal, avô do atual proprietário, também ele António. "Lembro-me de ter 8 anos e ir de manhã pelo cais fora para ver chegar as traineiras do mar. Se houvesse gaivotas a voar, era porque havia peixe."Hoje com 64 anos, António é o rosto de uma empresa que, apesar de ter sido adquirida em 2017 pela distribuidora austríaca Glatz, país onde a marca Nuri é um verdadeiro sucesso, nunca cedeu à robotização: "É tudo feito à mão, de forma tradicional, tal e qual como em 1920", diz com orgulho. Máquinas contam-se apenas três: os grandes fornos da marca Victor, em que o peixe vai a cozer a vapor, a cravadeira, engenho que sela as latas com um gesto rápido e as máquinas de esterilização, último passo do processo de conservação. Todos os restantes passos, responsáveis pela produção de 20 a 25 mil latas diárias, saem dos experientes gestos das senhoras, "o melhor garante de qualidade que há". São elas que tiram a cabeça e as tripas ao peixe nas mesas de mármore, o deixam repousar numa solução de salmoura para repor o teor de sal, que o colocam quase vertical nas grelhas para cozer no forno e, por fim, o deitam nas latas.