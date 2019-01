A maior estrela da passadeira vermelha dos Globos de Ouro foi a menina da água

Na passadeira vermelha da cerimónia de 2019 dos Globos de Ouro, não foram só as estrelas do cinema e televisão que brilharam. Apesar do longo vestido de Lady Gaga ou dos visuais mais arrojados, uma (até agora) desconhecida foi quem se destacou mais: a Fiji Water Girl.

Uma jovem modelo, identificada como Kelleth Cuthbert, estava junto da passadeira vermelha a distribuir água Fiji às celebridades. Enquanto estas eram fotografadas, ela não saía do enquadramento: muito pelo contrário. Cuthbert olhou fixamente para a máquina fotográfica e acabou por roubar o protagonismo a celebridades como Nicole Kidman, Dakota Fanning, Jim Carrey, Richard Madden, Emmy Rossum, Idris Elba ou Judy Greer.





Not photobombing. I am just me. #GoldenGlobes pic.twitter.com/iy1rUQq9A8

















There are two kinds of people in the world: the ones who desperately tries to shine and the ones who shine bright like a diamond. #GoldenGlobes #fijiwatergirl pic.twitter.com/E67OeuBqcr — FIJI Water Girl (@watergirlGG) 7 de janeiro de 2019

























She got mad because I got all the attention... Chillax, Nics. #GoldenGlobes pic.twitter.com/R2lvKYsrdS — FIJI Water Girl (@watergirlGG) 7 de janeiro de 2019





A agora "famosa" jovem do vestido violeta já inspirou uma conta fictícia de Twitter, chamada FIJI Water Girl.